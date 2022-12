By

हुगळी (प.बंगाल) : येथे कुमार आणि मुली यांच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काल मुलींचा उपांत्य फेरीचा सामना पारंपरिक प्रतिस्पर्धी कर्नाटक संघाबरोबर झाला.

नाशिकच्या वृषाली भोयेच्या शांत पण धारधार आक्रमणाने कर्नाटकच्या मुलींचा बचाव उध्वस्त केला.महाराष्ट्राने केलेल्या एकमेव आक्रमणात प्रतिस्पर्धी संघांचे 12 गडी बाद केले. (Maharashtra girls in finals on strength of Vrishali Bhoye sharp attack nashik sports news)

त्या पैकी एकट्या वृषाली भोये हिने पाच गडी बाद करून त्यांच्या संरक्षणातील हवा काढली. तिला सोनाली पवार हिने एक गडी बाद करुन साथ दिली.

हा सामना महाराष्ट्राने डावाच्या फरकाने जिंकुन अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला.

