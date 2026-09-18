महाराष्ट्रातील खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! संघातील खेळाडूंनुसार बक्षिसांची रचना; Asian Games पासून राज्य सरकारचा नियम लागू

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून नवा अध्यादेश जाहीर करण्यात आला असून, आता नव्या नियमानुसार महाराष्ट्रातील खेळाडूंना संघातील खेळाडूंच्या संख्येनुसार बक्षिसांची रक्कम देण्यात येणार आहे. ऑलिंपिक पदकविजेत्यांना (सुवर्ण, रौप्य, ब्राँझ) प्रत्येकी पाच, तीन व दोन कोटी रुपये बक्षिसाच्या रूपात देण्यात येणार आहेत, मात्र सांघिक खेळांमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी पदक पटकावल्यास ती रक्कम महाराष्ट्र सरकारकडून ठरवण्यात आलेल्या पटीनुसार देण्यात येणार आहे..Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.महाराष्ट्र सरकारकडून आता खेळ व खेळाडूंच्या संख्येनुसार पारितोषिकाची रक्कम वाटली जाणार आहे. ऑलिंपिकमध्ये एकेरी खेळाडूमध्ये सुवर्णपदक पटकावल्यास त्याला पाच कोटी देण्यात येतील. तसेच रौप्यपदक विजेत्यास तीन कोटी व ब्राँझपदक विजेत्यास दोन कोटी देण्यात येतील, मात्र दोन खेळाडूंच्या खेळामध्ये सुवर्णपदक पटकावल्यास ही रक्कम विजेत्यांसाठी नव्या नियमानुसार दीडपट वाढवण्यात येईल. याचा अर्थ पाचऐवजी साडेसात कोटी रुपये दोघांमध्ये समसमान प्रमाणात देण्यात येतील. तीन ते चार खेळाडूंचा संघ असल्यास हीच रक्कम दोनपट अर्थातच १० कोटी होईल. त्यानंतर चार खेळाडूंना प्रत्येकी अडीच कोटींप्रमाणे ही रक्कम बक्षिसाच्या रूपात देण्यात येईल..१० पेक्षा जास्त खेळाडूंचा खेळहॉकीमध्ये एका संघामध्ये १८ खेळाडूंचा समावेश असतो. हॉकीसारख्या काही खेळांमध्ये १० पेक्षा जास्त खेळाडूंचा सहभाग असल्यास ही रक्कम पाचपट होईल. याचा अर्थ २५ कोटी रुपये १८ खेळाडूंमध्ये विभागले जातील. हॉकीमध्ये भारताने सुवर्णपदक जिंकल्यास व त्यामध्ये महाराष्ट्राचा खेळाडू असल्यास महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या पटीनुसार त्याला ती रक्कम देण्यात येईल..Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.सांघिक खेळासाठी पारितोषिक वितरणाचे सूत्र- २ खेळाडूंचा संघ असल्यास : वैयक्तिक पारितोषिक रकमेच्या १.५ पट- ३ ते ४ खेळाडूंचा संघ असल्यास : वैयक्तिक पारितोषिक रकमेच्या २ पट- ५ ते १० खेळाडूंचा संघ असल्यास : वैयक्तिक पारितोषिक रकमेच्या ३ पट- १० पेक्षा जास्त खेळाडूंचा संघ असल्यास : वैयक्तिक पारितोषिक रकमेच्या ५ पटमहत्त्वाच्या स्पर्धा आणि पारितोषिक रक्कमऑलिंपिक - पाच कोटी (सुवर्ण), तीन कोटी (रौप्य), दोन कोटी (ब्राँझ)आशियाई - एक कोटी (सुवर्ण), ७५ लाख (रौप्य), ५० लाख (ब्राँझ)राष्ट्रकुल - एक कोटी (सुवर्ण), ७५ लाख (रौप्य), ५० लाख (ब्राँझ)खेलो इंडिया - तीन लाख (सुवर्ण), दोन लाख (रौप्य), एक लाख (ब्राँझ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.