Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Team India upcoming schedule after Afghanistan series: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने घरच्या मैदानावर अफगाणिस्तानविरुद्धची मालिका ३-० अशी जिंकली आणि आता हा संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी जपानला रवाना होणार आहे. त्याचवेळी वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर आहे. एकामागून एक मालिका भारतीय संघ खेळणार आहे आणि क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही मेजवानी असेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेट सामने २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान होतील आणि यात भारतीय संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळणार आहे. भारताला अंतिम फेरीत पाकिस्तानशी दोन हात करण्याची संधी मिळू शकते. याच कालावधीत वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर तीन वन डे व पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येणार आहे. .वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, मुल्लनपूरट्वेंटी-२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला ट्वेंटी-२० सामना, लखनौ९ ऑक्टोबर - दुसरा ट्वेंटी-२० सामना, रांची११ ऑक्टोबर - तिसरा ट्वेंटी-२० सामना, इंदोर१४ ऑक्टोबर - चौथा ट्वेंटी-२० सामना, हैदराबाद१७ ऑक्टोबर - पाचवा ट्वेंटी-२० सामना, बंगळुरू.IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम अन् भारताचा मालिका विजय! जसप्रीत, नितीशचे खतरनाक यॉर्कर Video.भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६ट्वेंटी-२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा ट्वेंटी-२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा ट्वेंटी-२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा ट्वेंटी-२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा) .श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका१३ डिसेंबर - पहिला वनडे सामना, दिल्ली (वेळ - दु. २.०० वा.)१६ डिसेंबर - दुसरा वनडे सामना, बंगळुरू (वेळ - दु. २.०० वा.)१९ डिसेंबर - तिसरा वनडे सामना, अहमदाबाद (वेळ - दु. २.०० वा.) ट्वेंटी-२० मालिका२२ डिसेंबर - पहिला ट्वेंटी-२० सामना, राजकोट (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)२४ डिसेंबर - दुसरा ट्वेंटी-२० सामना, कटक (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)२७ डिसेंबर - तिसरा ट्वेंटी-२० सामना, पुणे (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral .झिम्बाब्वेचा संघ ३ वन डे सामन्यांसाठी ३ ते ९ जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात असेल... पण, सर्वात महत्त्वाची मालिका पुढे आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या दृष्टीने ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा महत्त्वाचा आहे. ५ कसोटी सामन्यांची ही मालिका २१ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल आणि येथे शुभमन गिलच्या संघाला ५-० असा विजय आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.