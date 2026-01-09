क्रीडा

Khelo India Beach Games: खेलो इंडिया बीच सॉकरमध्ये महाराष्ट्राची उपांत्‍य फेरीत मुसंडी, पेंचक सिलटमध्ये २ रौप्‍य

Maharashtra ib Khelo India Beach Game: खेलो इंडिया बीच सॉकर स्पर्धेत महाराष्ट्राने अंदमान आणि निकोबारला पराभूत करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. पेंचक सिलटमध्ये महाराष्ट्राने रेगु प्रकारात दोन रौप्य पदकांची कमाई केली.
Maharashtra Beach Soccer | Khelo India beach games

Maharashtra Beach Soccer | Khelo India beach games

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Maharashtra ib Khelo India Beach Game 2026: खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेतील पुरूषांच्‍या बीच सॉकरमध्ये अंदमान आणि निकोबारला हरवून महाराष्ट्राने उपांत्‍य फेरी मुसंडी मारली आहे. पेंचक सिलटमधील रेगु प्रकारात महाराष्ट्राने २ रौप्‍य पदकाची कमाई करीत दिवस गाजविला.

<div class="paragraphs"><p>Maharashtra Beach Soccer | Khelo India beach games</p></div>
Khelo India Beach Games: दुसरा दिवस महाराष्ट्रासाठी संमिश्र यशापयशाचा; क्रीनाशीला कांस्यपदक, तर कबड्डीत महिलांचा पराभव
Loading content, please wait...
maharashtra
medals
Football
Khelo India Youth Games
Khelo India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com