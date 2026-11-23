गुजरात : महाराष्ट्राच्या दोन्ही (मुले व मुली) संघांनी गुजरात येथे सुरू असलेल्या ज्युनियर राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेमध्ये विजयी सलामी दिली. महाराष्ट्राच्या मुलींच्या संघाने आंध्र प्रदेशचा ३०-१२ असा १८ गुणांनी, तर महाराष्ट्राच्या मुलांच्या संघाने हिमाचल प्रदेशचा ३८-१८ असा २० गुणांनी धुव्वा उडवला. विशेष म्हणजे दोन्ही संघांनी एक डाव राखून विजय मिळवत या स्पर्धेतील आपली ताकद दाखवून दिली..महाराष्ट्राने मुलींच्या विभागातील अ गटातील सामन्यात आंध्र प्रदेशचा ३०-१२ असा एक डाव आणि १८ गुणांनी पराभव केला. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी सुरुवातीपासूनच सामन्यावर वर्चस्व गाजवले. आक्रमण आणि संरक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर प्रभावी कामगिरी करीत महाराष्ट्राने प्रतिस्पर्ध्याला वरचढ होण्याची संधीच दिली नाही. महाराष्ट्राच्या विजयात श्वेता नवलेने १ मिनिट ३० सेकंद नाबाद संरक्षणासह तब्बल १० गुणांची कमाई करीत निर्णायक भूमिका बजावली..ताबरेज खानचे १० गुणमुलांच्या विभागातील ब गटातील सामन्यात महाराष्ट्राच्या संघाने हिमाचल प्रदेशवर ३८-१८ असा एक डाव आणि २० गुणांनी दणदणीत विजय मिळवला. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी आक्रमणात सातत्यपूर्ण गुणांची कमाई केली. वैयक्तिक चमकदार कामगिरीसोबतच सांघिक समन्वयाच्या जोरावर महाराष्ट्राने एकतर्फी विजय साकारला.महाराष्ट्राकडून ताबरेज खानने सर्वाधिक १० गुण मिळवत आक्रमणात धडाका उडवला. हरदाय वसावेने दोन मिनिटे ३० सेकंद संरक्षण आणि सहा गुण, तर जितेंद्र वसावेने दोन मिनिटे ५० सेकंद व दोन मिनिटे संरक्षणासह चार गुण मिळवत विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पार्थ देवकतेने दोन मिनिटे संरक्षण व दोन गुण, तर समर्थ चव्हाणने एक मिनिट संरक्षण करीत संघाला मोलाची साथ दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.