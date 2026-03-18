Maharashtra Kesari 2026: ‘महाराष्ट्र केसरी’चा आजपासून थरार; वाघोलीत 850 मल्लांचा दमदार जलवा

वाघोली : ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेसाठी वाघोलीत 'स्वर्गीय अजितदादा पवार क्रीडानगरी' सज्ज झाली आहे. १८ ते २२ मार्च दरम्यान ही स्पर्धा रंगणार असून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते या स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे..२२ मार्चला मानाच्या चांदीच्या गदेवर महाराष्ट्र केसरीचे नाव कोरले जाईल. अंतिम सामन्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने ही स्पर्धा होणार आहे. १८ मार्चला सायंकाळी सहा वाजता स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे..या सोहळ्यासाठी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर मंजूषा नागपुरे व या परिसरातील नगरसेविका उपस्थित राहणार आहेत. ४५ जिल्ह्यांतून सुमारे ८५० मल्ल या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत..महिनाभरात सर्व तयारी करण्यात आली आहे. आयोजक रामकृष्ण सातव, नगरसेवक अनिल सातव, केतन जाधव, कुस्तीगीर संघाचे सचिव पहिलवान योगेश दोडके, संदीप भोंडवे, जिल्हा अध्यक्ष मेघराज कटके हे परिश्रम घेत आहेत..अशी असेल क्रीडानगरीचार कुस्ती मैदाने. त्यामध्ये दोन माती व दोन मॅटप्रमुख पाहुण्यांसाठी तीन व्यासपीठ१५ ते २० हजार प्रेक्षकांसाठी बैठक व्यवस्था१५ ते २० हजार प्रेक्षक उभे राहतील अशी व्यवस्थामहिलांसाठी स्वतंत्र प्रेक्षक गॅलरीसकाळी व सायंकाळी आखाडे रंगणारमैदानात पाच ते सहा स्क्रीनची व्यवस्था.या वजनी गटात होणार कुस्त्या- अ विभाग : ५७ किलो, ८६ कि. व महाराष्ट्र केसरी गट- ब विभाग : ६१ कि., ७९ कि.- क विभाग : ६५ कि., ७४ कि., ९२ कि.- ड विभाग : ७० कि., ९७ कि..' बीजेएस'मध्ये निवास व्यवस्थाभारतीय जैन संघटना शैक्षणिक पुनर्वसन प्रकल्पात मल्लांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुमारे ७०० ते ८०० मल्ल या ठिकाणी राहू शकतील..ही मिळणार बक्षिसे सर्व वजनी गटांतील विजेते : बुलेट सर्व वजनी गटांतील उपविजेते : दुचाकीउपमहाराष्ट्र केसरी विजेता : स्कॉर्पिओ कारमहाराष्ट्र केसरी विजेता : चांदीची मानाची गदा व फॉर्च्युनर कार.या ठिकाणी करा पार्किंगवाघोलीत बारा ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये व्ही. एस. सातव स्कूल, मोझे महाविद्यालय मैदान, केसनंद फाटा मैदान, चव्हाण यांचे मोकळे मैदान, आव्हाळवाडी रस्त्यावर जोशी यांचे मैदान आदींचा समावेश आहे. स्थानिकांनी मैदानात येताना पायी किंवा दुचाकीवरून यावे, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.