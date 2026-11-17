कुस्तीप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठेची समजली जाणारी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा तब्बल १३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा नागपुरात रंगणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील कुस्तीप्रेमींना राज्यातील नामांकित मल्लांचा कुस्तीचा थरार प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणार आहे. नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर कुस्तीगीर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे..२० ते २४ जानेवारी २०२८ या पाच दिवसांच्या कालावधीत ही स्पर्धा पार पडेल. नागपुरातील लकडगंज परिसरातील सरदार वल्लभभाई पटेल मैदानावर कुस्तीचा हा महासंग्राम रंगणार आहे. तब्बल १३ वर्षांच्या खंडानंतर नागपूरला या मोठ्या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाल्याने कुस्ती क्षेत्रातही उत्सुकता वाढली आहे..Shivneri Kesari 2026 : थार, ट्रॅक्टर आणि बुलेट! जुन्नरमध्ये भव्य बैलगाडा शर्यत, शिवनेर केसरी २०२६ची तयारी सुरू.या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ४२ शहरे आणि विविध संघ सहभागी होणार आहेत. त्यातून साधारण १३०० कुस्तीपटू आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी मैदानात उतरतील. त्यामुळे पाच दिवस नागपुरात कुस्तीचा उत्साह पाहायला मिळणार आहे. वेगवेगळ्या शहरांतून येणाऱ्या मल्लांमुळे स्पर्धेतील चुरसही वाढणार आहे..या स्पर्धेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे कुस्तीचे दोन वेगवेगळे प्रकार पाहण्याची संधी मिळणार आहे. स्पर्धेसाठी दोन मॅटचे आखाडे आणि दोन पारंपरिक मातीचे आखाडे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आधुनिक मॅटवरील कुस्तीबरोबरच मातीच्या आखाड्यातील पारंपरिक डावपेचांचाही आनंद प्रेक्षकांना घेता येईल..Maharashtra Kesari : कुंडलचे मैदाना हिंदकेसरी गोलियाने मारले, ४ महाराष्ट्र केसरी पराभूत; महिला कुस्तीतही उत्तर भारतियांचा डंका.मातीच्या आखाड्यातील ताकद, डावपेच आणि मल्लांची झुंज पाहण्याची वेगळीच मजा असते. त्यामुळे या स्पर्धेकडे कुस्तीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. १३ वर्षांनंतर नागपुरात महाराष्ट्र केसरीचा फड रंगणार असल्याने शहरासह संपूर्ण विदर्भात या स्पर्धेबाबत आतापासूनच उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.