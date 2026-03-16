Maharashtra Kesari Wrestling: वाघोलीतील ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धेला स्थगितीची मागणी; प्रकरण न्यायालयात

Appeal to Wrestlers and Fans to Avoid Rumours: वाघोली येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला स्थगिती देण्याची मागणी भारतीय शैली कुस्ती महासंघाने न्यायालयात केली आहे. पारंपरिक मातीवरील कुस्ती आणि ऐतिहासिक किताबांचे संरक्षण करण्यासाठी ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वाघोली येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला स्थगिती देण्याची मागणी भारतीय शैली कुस्ती महासंघाने न्यायालयाकडे केली आहे. पारंपरिक भारतीय मातीवरील कुस्तीची परंपरा आणि ऐतिहासिक किताबांचे संरक्षण करण्यासाठी ही कायदेशीर पावले उचलल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

