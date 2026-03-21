Sports News: महाराष्ट्रात कुस्ती पंचगिरीची परिस्थिती: तुटपुंजे मानधन आणि अवहेलनेमुळे आव्हाने

वाघोली: कुस्तीसारख्या रांगड्या खेळाची लोकप्रियता खेडोपाडी आहे. ती मराठी माणसाच्या संस्कृतीचा भाग आहे. असे असले तरी मल्लांना अद्यापि म्हणावा तसा लौकिक मिळत नाही. कुस्ती पंचांची तर मोठीच पंचाईत आहे. तुटपुंजे मानधन, वशिलेबाजीच्या आरोपांमुळे होणाऱ्या अवहेलनेमुळे फारसे कुणी पंचगिरीकडे वळत नाही. मागीलवर्षी अहिल्यानगरमध्ये पंचांना झालेल्या मारहाणीमुळे पंचगिरी चर्चेत आली. राज्यात सध्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेही आंतरराष्ट्रीय पंच नाहीत. .वाघोली (पुणे) सध्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा सुरू आहे. त्यानिमित्ताने हा पंचगिरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण कुस्तीगीर संघाने परराज्यातून पंच मागवले आहेत. कुस्तीत पंच म्हणून काम करण्यासाठी नवी पिढी धजावत नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत.महाराष्ट्रात कुस्तीगीर परिषद ही संघटना कुस्तीगीर आणि पंचासाठी काम करीत होती. आता कुस्तीगीर संघ जोडीला आला आहे. त्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी पंच शिबिरे, परीक्षा, उजळणी वर्ग होतात. अहिल्यानगरच्या प्रकरणामुळे या संघटनांनी त्यावर जोर दिल्याचे दिसते..मात्र, महाराष्ट्राच्या पंचगिरीचा इतिहास फार काही समृद्ध नाही. जुन्या पिढीत कुस्तीगीर परिषदेचे सचिव बाळासाहेब लांडगे, एच. यू. शेख यांनी आंतरराष्ट्रीय मैदाने पंच म्हणून गाजवली. शेख तर व्यवसायाने सीए होते. त्यांच्यानंतर दिनेश गुंड आले. नव्या पिढीत अद्यापि कुणाला प्रभाव टाकता आलेला नाही. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पंच होण्यासाठी नियमांसोबत इंग्रजीवर प्रभुत्व हवे. सुरुवातीला सातत्याने पंच म्हणून मैदानात उतरले पाहिजे. महाराष्ट्रात सध्या आंतरराष्ट्रीय पंचासाठी पंधराशे, तर राष्ट्रीय पंचासाठी अवघा बाराशे रुपये रोज दिला जातो. तो अकुशल मजुराच्या रोजंदारी एवढाही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे..पात्रता कायकुस्तीत पंच म्हणून काम करण्यासाठी किमान बारावी उत्तीर्णची पात्रता आहे. संघटनेकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत त्याने उत्तीर्ण व्हायला हवे. त्यानंतर त्याला शिकाऊ पंच म्हणून मैदानात उतरवले जाते. तेथील कामगिरीचा विचार करून राष्ट्रीय स्तरावर संधी दिली जाते. तेथे चांगली पंचगिरी केली तर भारतीय कुस्ती महासंघ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी देतो.राज्यात सध्या इंटरनॅशनल पंच म्हणून गुंड यांच्यानंतर मारुती सातव (पुणे), रोहिदास आमले (पुणे), संभाजी निकाळजे (अहिल्यानगर), नितेश काबिले (छत्रपती संभाजीनगर), तसेच विकास पाटील (ठाणे), नवनाथ ढमाळ (सातारा), हेमलता घोडके (पुणे) यांच्यासारखी मोजकी नावे आहेत. नॅशनल पंच म्हणून आकडाही फार काही मोठा नाही. पप्पू कालेकर (मावळ), विक्रम पवळे (पुणे), विवेक नाईकल (अहिल्यानगर), गणेश पाटील (कल्याण), सागर मारकड (इंदापूर), नीलेश मारणे (मुळशी), राजश्री भोईर (ठाणे), हर्षाली सैंदाणे (धुळे). कुस्तीगीर संघाने यंदाच अहिल्यानगर, संभाजीनगर, पुणे, कल्याण, सांगली, विदर्भासाठी अकोल्यात पंच शिबिर घेतले. त्यामुळे प्रबोधन होऊन साडेतीनशे पंचांची नोंदणी झाली..इंग्रजी भाषा व नियमांची माहितीआपल्याकडे पंचाकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. परदेशात त्याला मोठा मान आहे. एखादा निर्णय चुकूही शकतो, त्याबद्दल त्याला संघटना दंडितही करते. रेफ्रीविषयी आपल्याकडे उदासीनता आहे. मात्र, याकडे करिअर म्हणूनही पाहता येईल. मी शेतकऱ्याचा मुलगा असूनही ६७ देश फिरलो. तेही स्वतःचा एक रुपया खर्च न करता. हे केवळ कुस्तीतील पंचगिरीमुळे झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जायचे असेल तर इंग्रजी भाषा अवगत केली पाहिजे. कुस्तीत अज्ञानामुळे भांडण होतात. नियमांची माहिती व्हावी, यासाठी मी पुस्तक लिहिले आहे. त्याचाही फायदा पंचांना होईल, असे मत आंतरराष्ट्रीय कुस्ती पंच दिनेश गुंड यांनी या वेळी व्यक्त केले.