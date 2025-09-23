क्रीडा

MOA Election 2025 : राज्यातील क्रीडा संघटनांची आज 'क्रांतिज्योत'; मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी, संग्राम जगतापांचे अजित पवारांना पत्र...

Sports Bodies Demand Voting Rights : प्रमुख संघटानांचे पदाधिकारी, खेळाडू अन् संघटक मंगळवारी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मागण्यासाठी राज्यातील कुस्ती, कबड्डी, हॅण्डबॉल, तायक्वांदो, जलतरण, बॉक्सिंग या प्रमुख संघटानांचे पदाधिकारी, खेळाडू अन् संघटक आक्रमक झाले आहेत. मंगळवारी (ता. २३) महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिली.

