MOA Election 2025 : राज्यातील क्रीडा संघटनांची आज 'क्रांतिज्योत'; मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी, संग्राम जगतापांचे अजित पवारांना पत्र...

महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मागण्यासाठी राज्यातील कुस्ती, कबड्डी, हॅण्डबॉल, तायक्वांदो, जलतरण, बॉक्सिंग या प्रमुख संघटानांचे पदाधिकारी, खेळाडू अन् संघटक आक्रमक झाले आहेत. मंगळवारी (ता. २३) महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिली. .क्रीडा संघटनांची आज क्रांतिज्योत प्रज्वलित होणार आहे. असोसिएशचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांनी १५ सप्टेंबरला परिपत्रक काढून २ नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीसाठीच्या परिपत्रकासोबत मतदानास पात्र २२ खेळ संघटनांची नावे जाहीर केली. या अगोदर झालेल्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या निवडणुकीत २७ खेळ संघटनांना मतदानाचे अधिकार देण्यात आलेले होते. आता होणाऱ्या निवडणुकीत कुस्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, स्विमिंग व हॅण्डबॉल या पाच खेळांना वगळून फक्त २२ राज्य खेळ संघटनांना मतदानाचे अधिकार देण्यात आले आहेत..उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या कारभाराच्या विरोधात आज सकाळी ११ वाजता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष व माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध आंदोलन घेण्यात येणार आहे..नामदेव शिरगावकर यांची चौकशी व्हावी व महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या निवडणुकीमध्ये सर्व संलग्न ५० राज्य संघटनांना निवडणुकीमध्ये मतदानाचे अधिकार मिळावेत म्हणून उपोषण सुरू करणार आहेत. या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी २० ते २५ राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी, तसेच अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय व पुरस्कार प्राप्त खेळाडू आंदोलनात सहभागी होणार आहेत..अजित पवार यांना संग्राम जगताप यांचे पत्रमहाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही संघटना राज्यातील सर्व खेळांची शिखर संघटना आहे. आज ऑलिंपिक असोसिएशला ५० विविध राज्य खेळ संघटना संलग्न आहेत; परंतु २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी ५० पैकी फक्त २२ खेळ संघटनांनाच मतदानाचे अधिकार दिलेले आहेत. वास्तविक पाहता, या निवडणुकीत संलग्न सर्वच ५० राज्य खेळ संघटनांना मतदानाचे अधिकार देणे अपेक्षित आहे, तरच ही निवडणूक निष्पक्षपाती व लोकशाही मार्गाने होईल. यासंदर्भात सर्व संबंधित क्रीडा संघटनांतर्फे उपोषण करण्यात येणार आहे..ज्यामध्ये अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, विविध पुरस्कारार्थी सहभागी होत आहेत, असे झाल्यास क्रीडा क्षेत्राची बदनामी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या संलग्न सर्वच क्रीडा संघटनांना आगामी निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क प्रदान करावा, अशी विनंती आमदार संग्राम जगताप यांनी अजित पवार यांना केली आहे.