Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाला रणजी करंडकातील क गटातील लढतीत मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयश आले. सेनादलविरुद्धच्या लढतीत पहिल्या दिवसअखेरीस पाच बाद २८७ धावा करणाऱ्या महाराष्ट्राला पहिल्या डावात ३३३ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. सेनादल संघाने दुसऱ्या दिवसअखेरीस एक बाद ७४ धावा केल्या. महाराष्ट्राचा संघ आता २५९ धावांनी .आघाडीवर आहे.महाराष्ट्राच्या संघाने पाच बाद २८७ या धावसंख्येवरून सोमवारी पुढे आपल्या खेळाला सुरुवात केली, मात्र त्यांना रविवारच्या धावसंख्येत आणखी ४६ धावांची भर घालता आली. महाराष्ट्राचा पहिला डाव ३३३ धावांवर संपुष्टात आला. अंकित बावणे हा रविवारी १०५ धावांवर खेळत होता. सोमवारी तो ११८ धावांवर धावचीत झाला. विकी ओत्सवाल याने ११४ चेंडूंमध्ये पाच चौकारांसह ५० धावांची खेळी साकारली. त्याने तळाच्या फलंदाजांसोबत किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न केला. सेनादलच्या अर्जुन शर्मा याने ७५ धावा देत चार फलंदाज बाद केले. राज बहादूर व पुलकित नारंग यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले..अर्धशतकी सलामीमहाराष्ट्राचा पहिला डाव आटोपल्यानंतर सेनादल संघाने पहिल्या डावात दुसऱ्या दिवसअखेरीस एक बाद ७४ धावा फटकावल्या. नितीन तन्वर व रवी चौहान या सलामीवीरांनी ६४ धावांची भागीदारी रचली. दोघांनी सेनादलला आश्वासक सुरुवात करून दिली. हितेश वाळुंजच्या गोलंदाजीवर रवी चौहान ३१ धावांवर बाद झाला. नितीन तन्वर २५ धावांवर खेळत असून, त्याच्यासोबत जयंत गोएत खेळपट्टीवर फलंदाजी करीत आहे. तो सात धावांवर खेळत आहे.संक्षिप्त धावफलक : महाराष्ट्र - पहिला डाव सर्व बाद ३३३ धावा (पृथ्वी शॉ ७०, अंकित बावणे ११८, सिद्धेश वीर ३८, विकी ओत्सवाल ५०, अर्जुन शर्मा ४/७५, पुलकित नारंग २/५६). सेनादल - पहिला डाव एक बाद ७४ धावा (नितीन तन्वर खेळत आहे २५, रवी चौहान ३१, जयंत गोएत खेळत आहे ७, हितेश वाळुंज १/४)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.