क्रीडा

Maharashtra State School Chess Championship: राज्य शालेय बुद्धिबळ स्पर्धेचा दुसरा टप्पा उद्यापासून: राष्ट्रीय निवडीसाठी ३८७ खेळाडूंमध्ये चुरस

राष्ट्रीय शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळवण्यासाठी राज्यातील ३८७ युवा बुद्धिबळपटू सज्ज झाले आहेत.
Maharashtra State School Chess Championship second stage 2026

Maharashtra State School Chess Championship second stage 2026

Swadesh Ghanekar
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मुंबई, १२ नोव्हेंबर : राष्ट्रीय अजिंक्यपदासाठी स्थान मिळविण्यासाठी राज्यातील शालेय बुद्धिबळपटू महाराष्ट्र राज्य शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सज्ज झाले आहेत. शुक्रवार, १३ नोव्हेंबरपासून दहिसर (पश्चिम) येथील रुस्तमजी केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये सुरू होणाऱ्या या तीन दिवसीय स्पर्धेत तब्बल ३८७ खेळाडू आपले कौशल्य पणाला लावणार आहेत.

इंडियन चेस स्कूलच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेत ९, १३ आणि १७ वर्षांखालील मुले व मुली अशा सहा फिडे मानांकित गटांत सामने खेळविण्यात येतील. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेतील प्रत्येक गटातील पहिले दोन क्रमांक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत अहमदाबाद येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळणार आहे.

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