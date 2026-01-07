क्रीडा

२ री खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धा : बीच कबड्डीत महाराष्ट्र उपांत्‍य फेरीत

Khelo India Beach Games: दीव येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या खेलो इंडिया बीच स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या संघांनी दमदार कामगिरी करत विजयी सुरुवात कायम राखली आहे. बीच कबड्डी स्पर्धेत अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघाने आपली ताकद दाखवत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे.
Maharashtra kabaddi team storms into the semi-finals at the Khelo India Beach Games

Swadesh Ghanekar
Maharashtra reaches semi-final in beach kabaddi : दीव ः खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेत अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्राच्‍या कबड्डी संघाने विजयी घोडदौड कायम राखत उपांत्‍य फेरीत मजल मारली आहे. साखळीतील दुसऱ्या लढीतीत उत्तराखंडला महाराष्ट्राने धुळ चारली. बीच सॉकरमध्येही महाराष्ट्राच्‍या पुरूष संघाने अरूणाचल प्रदेशचा पराभव करीत विजयी सलामी दिली.

