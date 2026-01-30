क्रीडा

नरसिंह यादव दंगल लीग: महाराष्ट्र संघ ठरला महाविजेता; चुरशीच्या लढतीत हरियाणाला नमवले

Maharashtra win Narsingh Yadav Dangal League: नरसिंह यादव दंगल लीगमध्ये महाराष्ट्र संघाने हरियाणाला अंतिम सामन्यात ५-२ ने पराभूत करून महाविजेता पद मिळवले. या स्पर्धेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब या चार राज्यांचे संघ सहभागी झाले होते.
Narsingh Yadav Dangal League, Maharashtra

Narsingh Yadav Dangal League, Maharashtra

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अर्जुन पुरस्कार विजेते व ऑलिम्पियन नरसिंह यादव (पोलीस उपायुक्त, मुंबई) यांच्या संकल्पनेतून आणि नरसिंह फाउंडेशन तसेच नागरिक संरक्षण दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नरसिंह यादव दंगल लीग’ स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाने विजयी झेंडा फडकावला.

विलासराव देशमुख मैदान, लोखंडवाला, कांदिवली (पूर्व), मुंबई येथे झालेल्या या एकदिवसीय कुस्ती लीगमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब या देशातील चार बलाढ्य कुस्ती राज्यांचे संघ सहभागी झाले होते. प्रत्येक संघातून ५ पुरुष व २ महिला अशा एकूण ७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला असून, स्पर्धेत एकूण २८ कुस्तीपटूंनी आपली ताकद आजमावली.

<div class="paragraphs"><p>Narsingh Yadav Dangal League, Maharashtra</p></div>
कुस्ती महादंगल २०२६: मुंबईत महासंग्राम! देशातील चार बलाढ्य राज्याचे कुस्तीपटू आमने-सामने येणार
Loading content, please wait...
maharashtra
Wrestlers

Related Stories

No stories found.