Maharashtra U-17 Girls Cricket: ईश्वरी अवसरेचा धडाका! १२४ धावांची वादळी खेळी, महाराष्ट्राचा गुजरातवर दमदार विजय

पुणे : मुंबईत संपलेल्या सतरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या दुसऱ्या पश्चिम विभागीय एकदिवसीय साखळी क्रिकेट स्पर्धेत ईश्वरी अवसरेच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राने गुजरात संघावर आठ गडी राखून विजय प्राप्त करीत चौथ्या विजयासह सलग दुसऱ्या वर्षी विजेतेपदाचा मान मिळविला. मुंबईत बुधवारी झालेल्या या लढतीत गुजरातने दिलेल्या २०९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राने २९.२ षटकांत दोन बाद २११ धावा करून विजय मिळविला..प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातने निर्धारित ४० षटकांत ७ बाद २०८ धावा केल्या. यावेळी त्यांच्या वेनिशा गज्जरने ६५ चेंडूंत आठ चौकारांसह ७१ धावा केल्या. तिला आयुषी पटेलने ५१ चेंडूंत तीन चौकारांसह नाबाद ३६ धावा करून सुरेख साथ दिली. या दोघींंनी गुजरातला दोनशे धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. महाराष्ट्राकडून आर्या जांभूळकरने तीन गडी बाद केले..संक्षिप्त धावफलक :गुजरात- (४० षटकांत) ७ बाद २०८ (वेनिशा गज्जर ७१, आयुषी पटेल नाबाद ३६, चार्ली सोलंकी ३१, आर्या जांभूळकर ३-४३, अक्षया जाधव १-१९, अनुष्का राठोड १-२६, अदिती राऊत १-३७, रोशनी पारधी १-३८) पराभूत विरुद्ध महाराष्ट्र - (२९.२ षटकांत) २ बाद २११ (ईश्वरी अवसरे नाबाद १२४, सिमरन दबास २९, सह्याद्री कदम २६, मयूरी थोरात नाबाद २०, असाश परमार १-३१, टन्नू गोपल्ले १-३९)..Maharashtra U-17 Girls Cricket: ईश्वरी अवसरे सिमरन दबासची तुफानी भागीदारी; महाराष्ट्राचा बडोद्यावर 10 गडी राखून दणदणीत विजय!.आमच्यासाठी आजची लढत जेतेपदासाठी महत्त्वाची होती. कारण गुजरातचा नेट रनरेट आमच्यापेक्षा जास्त चांगला होता. मात्र, या स्पर्धेतील चारही लढतींत आमच्या संघातील खेळाडूंनी कमाल केली. आम्ही मुंबई, बडोदा, गुजरात, सौराष्ट्राविरुद्ध सरस खेळ केला. संघातील प्रत्येकाने आपली भूमिका चोख पार पाडली.- मंदार दळवी, प्रशिक्षक.