Maheshwari Bhavarkar: शाळेच्या मैदानावरून थेट चीनपर्यंत झेप; वर्धा येथील व्हॉलीबॉलपटू माहेश्वरीचा प्रेरणादायी प्रवास

नागपूर: ग्रामीण भागांतील खेळाडू विद्यार्थ्यांना मोठ्या संधी मिळत नाहीत, अशी ओरड होते. मात्र, माहेश्वरी भावरकरने आपल्या कर्तृत्वाने ही धारणा खोटी ठरवली आहे. योग्य मार्गदर्शन, कठोर परिश्रम व आत्मविश्वासाच्या जोरावर खेडेगावातील मुलगीही जागतिक स्पर्धेपर्यंत पोहोचू शकते, हे तिने सिद्ध करून दाखविले. .ही संघर्षपूर्ण व तितकीच प्रेरणादायी कहाणी आहे वर्धा जिल्ह्यातील आंजी (मोठी) या गावातील युवा महिला व्हॉलीबॉलपटू माहेश्वरी भावरकरची. गावातील आदर्श विद्यालयामध्ये इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या माहेश्वरीला लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती..Chhatrapati Sambhajinagar Airport Recruitment: विमानतळ भरतीच्या नावाखाली संभाजीनगरमध्ये विद्यार्थी वेठीस; परीक्षा घेणारेच गायब; केंद्रावर सोयी-सुविधांचाही अभाव.त्यामुळे तिने करिअरसाठी क्रिकेटसारख्या ग्लॅमरस खेळाऐवजी देशी खेळ असलेल्या व्हॉलीबॉलला पसंती दिली. अवघ्या बारा वर्षांची असताना मैदानावर पाऊल ठेवल्यानंतर तालुका, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर यशाच्या एकेक पायऱ्या चढत तिने थेट जागतिक पातळी गाठली. वाराणसी व रायबरेली येथे झालेल्या विविध राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी बजावल्यानंतर निवड समितीचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले..माहेश्वरीला आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा महासंघाच्या (आय एसएफ) वतीने चीनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक शालेय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. या स्पर्धेत भारताला पदक जिंकता आले नाही, मात्र संघाने उपांत्यपूर्वफेरीपर्यंत अवश्य मजल मारली. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताच्या कामगिरीत माहेश्वरीचे उल्लेखनीय योगदान देऊन स्पर्धेत देशाचा तिरंगा अभिमानाने फडकवला. या स्पर्धेनंतर माहेश्वरी केवळ तिच्या गावासाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंसाठी प्रेरणास्रोत बनली आहे..ग्रामीण भागात अपार क्षमता एखाद्या खेळाडूमध्ये असलेल्या प्रतिभेला शहर किंवा गावाच्या सीमांचे बंधन नसते. आजच्या घडीला ग्रामीण भागातील खेळाडूंमध्येही अपार क्षमता आहे. गावातील खेळाडू जिद्दी असेल, स्वप्ने मोठी असतील आणि त्याने स्वतःवर विश्वास ठेवून प्रामाणिकपणे सातत्यपूर्ण सराव केल्यास तो किंवा ती निश्चितच सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचू शकते..Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर.मर्यादित क्रीडा साधनसामग्रीत सराव करणाऱ्या माहेश्वरीचा हा प्रवास हेच सिद्ध करतो. आजोबांची इच्छा केली पूर्ण माहेश्वरीच्या यशात तिच्या कुटुंबाचीही प्रेरणादायी परंपरा आहे. तिचे आजोबा संतोष भावरकर हे त्या काळात स्वतः एक चांगले कुस्तीपटू होते. आपल्या कुटुंबातील एक तरी सदस्याने क्रीडा क्षेत्रात नाव कमवावे, अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती. ती इच्छा आज त्यांची नात माहेश्वरीने प्रत्यक्षात पूर्ण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.