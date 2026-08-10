क्रीडा

Maheshwari Bhavarkar: शाळेच्या मैदानावरून थेट चीनपर्यंत झेप; वर्धा येथील व्हॉलीबॉलपटू माहेश्वरीचा प्रेरणादायी प्रवास

From Village School Ground to International Competition: वर्ध्यातील आंजी गावच्या माहेश्वरी भावरकरने शालेय व्हॉलीबॉलमधून राष्ट्रीय स्तर गाठत चीनमधील जागतिक शालेय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
Maheshwari Bhavarkar

Maheshwari Bhavarkar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: ग्रामीण भागांतील खेळाडू विद्यार्थ्यांना मोठ्या संधी मिळत नाहीत, अशी ओरड होते. मात्र, माहेश्वरी भावरकरने आपल्या कर्तृत्वाने ही धारणा खोटी ठरवली आहे. योग्य मार्गदर्शन, कठोर परिश्रम व आत्मविश्वासाच्या जोरावर खेडेगावातील मुलगीही जागतिक स्पर्धेपर्यंत पोहोचू शकते, हे तिने सिद्ध करून दाखविले.

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