Maharashtra Kesari: सोलापूरमध्ये रंगणार महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा थरार! ४००हून अधिक खेळाडू सहभागी होणार

Women’s Maharashtra Kesari Wrestling Tournament: सोलापूर येथे दिनांक २८ आणि २९ मार्चला चौथ्या महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार असून निर्झरा केअर फाऊंडेशन, सोलापूर या संस्थेकडे स्पर्धेचे संयोजनपद देण्यात आले आहे. या स्पर्धेत ४२ जिल्ह्यांच्या संघांचे ४००हून अधिक खेळाडू सहभागी होणार आहेत. महिला महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी भाग्यश्री फंड ही प्रमुख दावेदार आहे. यापूर्वी तिने तीन वेळा हा किताब जिंकला होता.निर्झरा केअर फाउंडेशनच्या संचालिका आणि संस्थापक सौ. स्वाती अळ्ळीमोरे-साखरे, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस, संघाचे सरचिटणीस योगेश दोडके यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ही स्पर्धा सोलापूर जिल्ह्यातील सिद्धेश्वर पेठ परिसरात असलेल्या हरीभाई देवकरण प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. .Maharashtra Kesari : सासवडला होणार मातीतील ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धा; स्पर्धेसाठी देणार दोन कोटी रुपयांची बक्षिसे.या स्पर्धेसाठी ५० किलो, ५३ किलो, ५५ किलो, ५७ किलो, ५९ किलो, ६२ किलो, ६५ किलो, ६८ किलो, ७२ किलो तसेच महाराष्ट्र केसरी गट (६५ ते ७६ किलो) असे वजनी गट ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदके दिली जाणार असून महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकणाऱ्या महिला कुस्ती केलेला मानाची गदा देऊन गौरविण्यात येणार आहे.तीन वेळा विजेतेपद मिळवणाऱ्या भाग्यश्री हिच्यापुढे अमृता पुजारी, प्रगती गायकवाड, अंकिता फटाले, वेदांतिका पवार यांचे आव्हान असणार आहे. भाग्यश्रीने स्पेनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या २० वर्षांखालील गटाच्या जागतिक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. तसेच थायलंडमध्ये झालेल्या आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. गतवेळच्या महाराष्ट्र केसरी जेतेपदाच्या लढतीत भाग्यश्रीने अमृताला पराभूत करीत विजेतेपद मिळवले होते..“पुरुषाच्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेची दरवर्षी महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रात मोठी उत्सुकता असते. तशीच महिला महाराष्ट्र केसरी स्पर्धासुद्धा आपली छाप पाडते आहे. वडिलांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ स्वाती अळ्ळीमोरे-साखरे यांनी चौथी महिला महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा आयोजित केली आहे. मी आणि आमची संघटना या आयोजनासाठी त्यांच्या सर्वतोपरी पाठीशी असू. तसेच मी या स्पर्धेला आवर्जून हजेरी लावेन,” असे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले..स्वाती यांचे वडील सिद्धाराम साखरे हे स्वतः ज्येष्ठ कुस्तीपटू, पोलीस अधिकारी व समाजसेवक होते. स्वाती अळ्ळीमोरे-साखरे म्हणाल्या की, “सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कुस्तीसाठी चांगले नैपुण्य आहे. मात्र अव्वल दर्जाच्या सुविधा, आखाडे व स्पर्धांचे व्यासपीठ याअभावी या खेळाडूंना अपेक्षेइतके आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करिअर करता येत नाही, हे लक्षात घेऊनच आम्ही निर्झरा फाउंडेशनतर्फे कुस्तीगिरांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही ही महिलांची राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा घेत आहोत.”.North Maharashtra Kesari : कुस्तीप्रेमींसाठी पर्वणी! पाथर्डी येथे 'राजे छत्रपती उत्तर महाराष्ट्र केसरी' कुस्ती स्पर्धेची जय्यत तयारी.या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे महासचिव व कुस्तीगीर संघाचे खजिनदार संजय शेटे, राष्ट्रीय चॅम्पियन व कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष पै. संदीपआप्पा भोंडवे, हिंद केसरी व सरचिटणीस पै. योगेश दोडके, उपाध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय पंच छत्रपती पुरस्कार विजेते श्री. विलास कथुरे, उपाध्यक्ष श्री. हनुमंत गावडे, पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष श्री. मेघराज कटके, पुणे शहर राष्ट्रीय तालीम संघाचे अध्यक्ष श्री. तात्यासाहेब भिंताडे, तांत्रिक समितीचे प्रमुख व आंतरराष्ट्रीय पंच श्री. दिनेश गुंड, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे उपाध्यक्ष व अमरावती महानगरपालिकेचे नगरसेवक श्री. संजय तिरथकर, उद्योगपती श्री. सागर कत्ते, वस्ताद श्री. भरत मेकाले यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे इतर पदाधिकारी, विविध जिल्हा कुस्तीगीर संघांचे पदाधिकारी तसेच स्थानिक नेते, आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.