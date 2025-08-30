Major Dhyan Chand: ‘ध्यानचंद’ यांच्या नावे सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार; ‘भारतरत्न’पासून ते स्वत, वंचितच

नवी दिल्ली : ‘हॉकीचे जादूगार’ असा उत्स्फूर्तपणे मिळणारा सन्मान...त्यांच्या नावे दिला जात असलेला देशातील सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार आणि त्यांचा २९ ऑगस्ट हा जन्मदिन राष्ट्रीय क्रीडादिन म्हणून साजरा करण्यात येत असताना तसेच देशभरातील अनेक स्टेडियम त्यांच्या नावे उभी असताना मेजर ध्यानचंद यांना अद्याप ‘भारतरत्न’ हा पुरस्कार मिळालेला नाही..अनेक जणांनी सरकारकडे विनंती केली. माहिती अधिकारात अर्ज केले, जनआंदोलने केली तरी ध्यानचंद भारतरत्न पुरस्कारापासून अद्यापही वंचित आहेत. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने ‘राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार’ याचे नामकरण ‘मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार’ असे केले, पण देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानापासून त्यासाठी सार्वजनिक भावना असूनही ध्यानचंद का वंचित राहिले आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे..हॉकी इंडिया अध्यक्ष आणि तीन वेळचे ऑलिंपियन दिलीप तिर्की यांनी २०१६ मध्ये जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले होते आणि संसदेतही हा मुद्दा मांडला होता, मात्र सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. “ध्यानचंद त्यांच्या काळात जगातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू होते. हॉकीने आपल्याला पहिले ऑलिंपिक सुवर्णपदक दिले आणि त्यात ध्यानचंद यांचे योगदान अतुलनीय आहे,” असे तिर्की यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले..ध्यानचंद यांनी सलग तीन ऑलिंपिक सुवर्णपदक (ॲमस्टरडॅम १९२८, लॉस एंजेलिस १९३२, बर्लिन १९३६) मिळवून भारताला जागतिक क्रीडा नकाशावर देशाचे नाव प्रकाशमान केले होते. त्यांनी १८५ सामन्यांत ५७० गोल करण्याचा विक्रमही केलेला आहे. ध्यानचंद यांचा मुलगा अशोक ध्यानचंद, ते स्वतः १९७५ मध्ये भारताला एकमेव हॉकी विश्वचषक जिंकवून देणाऱ्या संघाचे सदस्य होते, ते म्हणाले की, आपल्या वडिलांनी स्वतःची प्रसिद्धी कधीच केली नव्हती आणि याचा आपल्याला अभिमान आहे..ध्यानचंद यांच्या निधनाला ४६ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यांचे नाव आजही अभिमानाने घेतला जेते. हेच एका महान खेळाडूचे वास्तव आहे. त्यांनी प्रसिद्धीपासून नेहमी दूर राहणे पसंत केले, याचा आपल्याला गौरव आहे, असे अशोक ध्यानचंद म्हणाले..१९५६ मध्ये त्यांना पद्मभूषण देण्यात आले होते, पण वारंवार ‘भारतरत्न’साठी त्यांची उपेक्षा झाली. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने सचिन तेंडुलकरला ‘भारतरत्न’ प्रदान केला. हा पुरस्कार मिळवणारा सचिन पहिला आणि आत्तापर्यंत एकमेव खेळाडू ठरला आहे..PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधू पदकापासून थोडक्यात वंचित; जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा, इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडून तीन गेममध्ये पराभूत.वडिलांच्या प्रामाणिकपणाची आठवण सांगताना अशोक ध्यानचंद म्हणाले. इतके मोठे खेळाडू असूनही माझ्या वडिलांनी आयुष्यात वाईट दिवस पाहिले. स्वतःसाठी पुरस्कार मागण्याचा विचारही त्यांनी कधी केला नाही. १९७७-७८ मध्ये घरची परिस्थिती बेताची होती, त्यामुळे आम्ही गॅस एजन्सीसाठी अर्ज करू इच्छित होतो, पण त्यांनी सही करण्यास नकार दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.