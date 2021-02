एअर इंडियाच्या 'त्या' कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा; नेमबाज मनू भाकरची मागणी

विमानतळावर आपल्याला अपमानित करणाऱ्या एअर इंडियाच्या त्या दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी भारताची स्टार नेमबाज मनू भाकर हीने केली आहे. दिल्लीवरुन सरावासाठी भोपाळला निघालेली असताना तिला या प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं.

IGI Delhi .Going to Bhopal (MP Shooting Acadmy

For my training i need to carry weapons and ammunition, Request @airindiain Officials to give little respect or at least don’t Insult players every time &please don’t ask money. I Have @DGCAIndia permit @HardeepSPuri @VasundharaBJP pic.twitter.com/hYO8nVcW0z

— Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021