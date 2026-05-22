फुटबॉल विश्वकरंडकापूर्वी मोठी खळबळ! ४० वर्षांच्या 'या' स्टार खेळाडूने घेतला निवृत्ती मागे घेण्याचा निर्णय; जर्मनीच्या संघात अचानक एन्ट्री!

बर्लीन : चाळीस वर्षीय गोलरक्ष मॅन्यूएल न्यूएर याचे जर्मनीच्या फुटबॉल संघात पुनरागमन झाले आहे. मुख्य प्रशिक्षक ज्युलियन नगेल्समन यांनी जर्मनीच्या २६ खेळाडूंच्या नावांची घोषणा गुरुवारी केली. फुटबॉल विश्वकरंडकासाठी जर्मनीचा संघ जाहीर करण्यात आला. युरोपियन चॅम्पियनशिपनंतर मॅन्यूएल न्यूएर याने निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र विश्वकरंडकासाठी त्याला निवृत्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे..जर्मनीचा फुटबॉल संघ : गोलरक्षक : ओलिव्हर बाऊमन, मॅन्यूएल न्यूएर, ॲलेक्झँडर न्यूबेल. बचावफळी : जोशुआ किमीच, निको श्लोटरबेक, नथानिएल ब्राऊन, डेव्हिड रॉम, वाल्देमर अँटॉन, पास्कल ग्रो, अँटोनियो रुडीगर, मलीक थियॉ, जॉनाथन ताह..मधली फळी : जमाल मुसीयाला, जेमी लेव्हलिंग, ॲलेक्झँडर पावलोविच, नदीम अमिरी, फेलिक्स एनमेचा, अँजेलो स्टीलर, लिऑन गोरेटझ्का. आक्रमक फळी : केई हॅर्वट्झ, डेनिझ उंडाव, मॅक्सिमिलीयन बेयर, फ्लोरियन विर्ट्झ, निक वॉल्टमेड, लेनार्ट कार्ल, लेरॉय सेन..ई गटात समावेशजर्मनी फुटबॉल संघाचा ई गटात समावेश आहे. या गटामध्ये जर्मनीसमोर आयव्हरी कोस्ट, कुराकाओ व इक्वेडोर या देशांचे आव्हान असणार आहे. जर्मनी संघाने आतापर्यंत चार वेळा विश्वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली आहे. यंदा त्यांचा संघ पाचव्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे.