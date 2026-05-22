फुटबॉल विश्वकरंडकापूर्वी मोठी खळबळ! ४० वर्षांच्या 'या' स्टार खेळाडूने घेतला निवृत्ती मागे घेण्याचा निर्णय; जर्मनीच्या संघात अचानक एन्ट्री!

FIFA World Cup 2026: चार वेळचा विश्वविजेता जर्मनीने FIFA World Cup साठी आपला २६ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. निवृत्ती घेतलेला अनुभवी गोलरक्षक मॅन्यूएल न्यूएर पुन्हा संघात परतला असून चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बर्लीन : चाळीस वर्षीय गोलरक्ष मॅन्यूएल न्यूएर याचे जर्मनीच्या फुटबॉल संघात पुनरागमन झाले आहे. मुख्य प्रशिक्षक ज्युलियन नगेल्समन यांनी जर्मनीच्या २६ खेळाडूंच्या नावांची घोषणा गुरुवारी केली. फुटबॉल विश्वकरंडकासाठी जर्मनीचा संघ जाहीर करण्यात आला. युरोपियन चॅम्पियनशिपनंतर मॅन्यूएल न्यूएर याने निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र विश्वकरंडकासाठी त्याला निवृत्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.

