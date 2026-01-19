क्रीडा

Mumbai Half Marathon : अर्ध मॅरेथॉनमध्ये गोंधळ; पुरुष विभागात मराठी झेंडा

मुंबईतील अर्ध मॅरेथॉनमधील पुरुष विभागात महाराष्ट्रातील मराठी खेळाडूंची धमक दिसून आली.
mumbai half marathon

mumbai half marathon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - मुंबईतील अर्ध मॅरेथॉनमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला. पोलिस कप (करंडक) या अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी झालेल्या दिनकर महाले या खेळाडूला अर्ध मॅरेथॉनमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरवण्यात आले, पण काही वेळेनंतर संयोजकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्याला क्रमवारीतून बाहेर काढण्यात आले.

Loading content, please wait...
maharashtra
marathi
Mumbai
Marathon
players
motivational story
medals

Related Stories

No stories found.