Mumbai Half Marathon : अर्ध मॅरेथॉनमध्ये गोंधळ; पुरुष विभागात मराठी झेंडा

मुंबई - मुंबईतील अर्ध मॅरेथॉनमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला. पोलिस कप (करंडक) या अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी झालेल्या दिनकर महाले या खेळाडूला अर्ध मॅरेथॉनमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरवण्यात आले, पण काही वेळेनंतर संयोजकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्याला क्रमवारीतून बाहेर काढण्यात आले..अर्ध मॅरेथॉनमधील पुरुष विभागात महाराष्ट्रातील मराठी खेळाडूंची धमक दिसून आली. आर्मीच्या गौरव माथूर याने सुवर्णपदक पटकावले असले तरी नाशिकच्या रमेश गवळी याने रौप्य व मुंबईच्या तन्मय पवार याने ब्राँझपदकाची कमाई केली.अर्ध मॅरेथॉन शर्यत संपल्यानंतर गौरव माथूर, दिनकर महाले व रमेश गवळी असे पहिले तीन क्रमांक समोर आले. काही कालावधीनंतर उडालेला गोंधळ संयोजकांना समजून आला. त्यानंतर दिनकर महाले याला बाहेर काढून बोरिवली येथे वास्तव्य असलेल्या तन्मय पवार याला तिसऱ्या स्थानावर बढती मिळाली..गौरव माथूर याने एक तास, सात मिनिटे व १८ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले. रमेश गवळी याने एक तास, ११ मिनिटे व ३२ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत रौप्यपदकावर हक्क सांगितला. तसेच तन्मय पवार याने एक तास, १२ मिनिटे व २७ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करीत ब्राँझपदक पटकावले..महिला विभागातील अर्ध मॅरेथॉनमध्ये हरियानाच्या रीनू संधू हिने एक तास, १८ मिनिटे व दोन सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत सुवर्णपदकाची कमाई केली. बंगळूरच्या प्रियांका सी. हिने एक तास, १९ मिनिटे व १३ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत रौप्यपदक जिंकले. उत्तराखंडच्या एकता रावत हिने एक तास, २३ मिनिटे व १९ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले.अर्ध मॅरेथॉनमध्ये दुसरा क्रमांक देण्यात आलेला दिनकर महाले याला पोलिस करंडकात दमदार यश संपादन करता आले. दिनकर महाले, पुंडलिक गवळी व अभिजित पाटील या तिघांनी मिळून या विभागात विजेता होण्यावर शिक्कामोर्तब केले..यंदा अव्वल खेळाडूंमध्ये स्थानरमेश गवळी हा मूळचा नाशिक येथील धावपटू. मागील मुंबई मॅरेथॉनमध्ये त्याला अव्वल तीन क्रमांकांमध्ये पोहोचता आले नव्हते, पण यंदा दुसऱ्या स्थानावर मुसंडी मारता आल्याने तो आनंदी होता. शेतीवर त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.