क्रीडा

Messi vs Maradona: मेस्सी अजूनही मॅराडोनापेक्षा मोठा नाही? भारतीय फुटबॉल दिग्गजाचं धक्कादायक मत

Baichung Bhutia Compares Messi and Maradona: लिओनेल मेस्सीने सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकला तर तो दिएगो मॅराडोना यांच्या तोडीचा ठरेल, असे मत भारताचे माजी फुटबॉल स्टार बायचुंग भुतिया यांनी व्यक्त केले आहे.
Messi vs Maradona

Messi vs Maradona

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : विश्वकरंडक स्पर्धांतील कामगिरीचा विचार केला तर दिएगो मॅराडोना लिओनेल मेस्सीपेक्षा सरस आहे; मात्र रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात मेस्सीने सलग दुसऱ्यांदा विश्वकरंडक जिंकला तर तो मॅराडोना यांच्या तोडीचा होईल, असे मत भारताचा फुटबॉल स्टार बायचुंग भुतियाने व्यक्त केले.

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