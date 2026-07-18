Messi vs Maradona: मेस्सी अजूनही मॅराडोनापेक्षा मोठा नाही? भारतीय फुटबॉल दिग्गजाचं धक्कादायक मत

नवी दिल्ली : विश्वकरंडक स्पर्धांतील कामगिरीचा विचार केला तर दिएगो मॅराडोना लिओनेल मेस्सीपेक्षा सरस आहे; मात्र रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात मेस्सीने सलग दुसऱ्यांदा विश्वकरंडक जिंकला तर तो मॅराडोना यांच्या तोडीचा होईल, असे मत भारताचा फुटबॉल स्टार बायचुंग भुतियाने व्यक्त केले..रविवारी न्यूयॉर्क येथे होणाऱ्या यंदाच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचा सामना स्पेनशी होणार आहे. मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने २०२२ मध्ये कतार येथे झालेला विश्वचषकही जिंकला होता..Argentina vs Egypt: थरार, थरार, थरार... मेस्सीची पेनल्टी हुकली तरीही अर्जेंटिनाने पिछाडीवरून मुसंडी मारली; १३ मिनिटांत मॅच फिरवली.मॅराडोना यांनी १९८६ मध्ये अर्जेंटिनाला विश्वविजेतेपद मिळवून दिले होते. तसेच १९९० मध्ये अंतिम फेरीत जर्मनीकडून पराभूत झालेल्या अर्जेंटिना संघाचेही ते कर्णधार होते. १९८६ची स्पर्धा मॅराडोना यांनी एकहाती गाजवली होती आणि अर्जेंटिनाला विश्वविजेतेपद मिळवून दिले होते, त्यामुळेच ते मेस्सीपेक्षा वरचढ ठरतात; मात्र रविवारी मेस्सीने दुसरे विश्वचषक विजेतेपद मिळवले, तर तो मॅराडोनाच्या बरोबरीचा मानला जाईल..मुळात फुटबॉलमधील या दोन सुपरस्टार खेळाडूंची तुलना करणे कठीण आहे; पण विश्वकरंडक स्पर्धेत केलेला खेळ पाहता, माझ्यासाठी मॅराडोनाच श्रेष्ठ आहेत, कारण १९८६चा विश्वचषक त्यांनी जवळपास एकहाती जिंकून दिला. फुटबॉलच्या इतिहासात असे दुसऱ्या कोणत्याही खेळाडूने केलेले मला वाटत नाही. मी त्यांना १९८६च्या विश्वकरंडक तसेच इतर सामन्यांतही खेळताना पाहिले आहे, असे भुतियाने सांगितले..Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार.विश्वकरंडक स्पर्धांतील तुलना२०२० मध्ये वयाच्या ६०व्या वर्षी निधन झालेले मॅराडोना चार विश्वकरंडक (१९८२, १९८६, १९९०, १९९४) स्पर्धांत खेळले आणि २१ सामन्यांत आठ गोल केले.दुसरीकडे, मेस्सी आपला सहावा विश्वकरंडक (२००६, २०१०, २०१४, २०१८, २०२२ आणि २०२६) खेळत असून, आतापर्यंत ३३ सामन्यांत २१ गोल केले आहेत. त्याने २०१४ मध्येही अर्जेंटिनाला अंतिम फेरीत नेले होते; मात्र जर्मनीकडून ०-१ असा पराभव स्वीकारावा लागला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.