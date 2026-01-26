क्रीडा

Mexico Firing : फुटबॉल सामन्यावेळी बेछूट गोळीबार; ११ जणांचा मृत्यू, १२ जण जखमी

US Firing News : उत्तर अमेरिकेतील मध्य मेक्सिको इथं फुटबॉलच्या सामन्यावेळी गोळीबाराची घटना घडलीय. या घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला असून १२ जण जखमी झाले आहेत. गोळीबाराच्या या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
Firing Breaks Out During Football Game In Central Mexico

Firing Breaks Out During Football Game In Central Mexico

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मध्य मेक्सिकोतील एका फुटबॉल मैदानात गोळीबाराची घटना घडली असून यात ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एएफपी न्यूज एजन्सीने दिलेल्या वृत्तानुसार मध्य मेक्सिकोतील गुआनाजुआतो या अतिसंवेदनशील भागात ही घटना घडली. या ठिकाणी सतत हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
usa
US Shooting
Football

Related Stories

No stories found.