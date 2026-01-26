Mexico Firing : फुटबॉल सामन्यावेळी बेछूट गोळीबार; ११ जणांचा मृत्यू, १२ जण जखमी

मध्य मेक्सिकोतील एका फुटबॉल मैदानात गोळीबाराची घटना घडली असून यात ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एएफपी न्यूज एजन्सीने दिलेल्या वृत्तानुसार मध्य मेक्सिकोतील गुआनाजुआतो या अतिसंवेदनशील भागात ही घटना घडली. या ठिकाणी सतत हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मैदानावर फुटबॉलचा सामना सुरू होता त्यावेळी अचानक गोळीबार झाला. महापौरांनीही या घटनेची माहिती घेतली असून सुरक्षा पथके हल्लेखोरांच्या शोधासाठी रवाना झाली आहेत. गोळीबाराचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. गोळीबाराच्या घटनेचा अधिक तपास केला जात आहेत..प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी राजस्थानात मोठी कारवाई, फार्महाऊसमधून १० हजार किलो स्फोटकं जप्त; एकाला अटक.महापौरांनी अधिकृत निवेदन जारी करत घटनेची माहिती दिलीय. गोळीबाराच्या घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील १० जणांचा जागीच तर एकाचा उपचारासाठी रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला आहे. याशिवाय १२ जण गोळीबारात जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. यातील काहींची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर आलीय..शहरात वाढत्या गुन्हेगारी घटना आणि गोळीबाराच्या प्रमाणावर महापौरांनी चिंता व्यक्त केलीय. संघटित गुन्हेगारीच्या घटना प्रशासनाला आव्हान देणाऱ्या आहेत. पण त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.