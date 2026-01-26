Nat Sciver Brunt: तीन हंगामांची प्रतीक्षा संपली! WPL मध्ये पहिलं शतक ठोकलं; नॅट सायव्हर ब्रंटनं रचला इतिहास

मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाज नॅट सायव्हर ब्रंटने महिला प्रीमियर लीगमध्ये इतिहास रचला. सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या विजयासाठी आवश्यक असलेल्या सामन्यात नॅट सायव्हर ब्रंटने लीगमधील पहिले शतक झळकावले. तिने ५७ चेंडूत १६ चौकार आणि एक षटकार मारत शतक पूर्ण केले. यासह, ती महिला प्रीमियर लीगची पहिली शतकवीर ठरली. तीन हंगामांच्या प्रतीक्षेनंतर महिला प्रीमियर लीगला अखेर पहिले शतकवीर मिळाले. .या सामन्यात नॅट सीवर ब्रंटने हरमनप्रीत कौरसोबत शतकी भागीदारी केली. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी फक्त ७३ चेंडूत १३१ धावांची भागीदारी केली. हरमनप्रीत कौरने ४९ धावा आणि नॅट सीवर ब्रंटने ७५ धावांचे योगदान दिले. महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ चा १६ वा सामना मुंबई इंडियन्स (MI) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यात खेळला जात आहे. RCB ने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईने निर्धारित २० षटकांत ४ गडी गमावून १९९ धावा केल्या..पाकिस्तानी डोक्यावर पडलेत! T20 World Cup मध्ये India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी; म्हणातात, बांगलादेशसाठी.....मुंबई इंडियन्सला सुरुवातीचा धक्का बसला जेव्हा सजीवना सज्जना फक्त ७ धावांवर बाद झाली. नॅट सायव्हर-ब्रंटने शानदार फलंदाजीची सुरुवात करून संघाला सावरले. तिने ५७ चेंडूत १०० धावा करत प्रीमियर लीगमधील पहिले शतक झळकावले. हेली मॅथ्यूजनेही ३९ चेंडूत ५६ धावा करून संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत केली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने फलंदाजी करताना २० धावा केल्या..मुंबईचा हा डाव देखील खास होता. कारण संघाने ७ ते १५ षटकांच्या दरम्यान ११२ धावा केल्या, जो WPL इतिहासात कोणत्याही संघाने सर्वाधिक धावा केल्याचा टप्पा आहे. यासह, महिला प्रीमियर लीगमधील १०५९ दिवस, ३ हंगाम आणि ८१ सामन्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. यापूर्वी, या लीगमधील खेळाडू ९९ धावांवर बाद झाल्या आहेत. परंतु त्यांना शतक झळकावण्यात अपयश आले आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये नऊ खेळाडू नर्व्हस नाइंटीजचे बळी ठरल्या आहेत. त्यामुळे हे शतक खूप खास आहे..BCCI ची मोठी घोषणा! श्रेयस अय्यरच्या ट्वेंटी-२० संघातील स्थानाबद्दल घेतला मोठा निर्णय.महिला प्रीमियर लीगबद्दल बोलायचे झाले तर, नॅट सेवेर्ड ब्रंट ही लीगमधील सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे. तिने ३५ सामन्यांमध्ये ३५ डावांमध्ये ५१.७६ च्या सरासरीने १,३४६ धावा केल्या आहेत. या काळात तिने एक शतक आणि ११ अर्धशतके केली आहेत. ज्यामध्ये २०५ चौकार आणि १५ षटकार मारले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.