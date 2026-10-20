Archery Premier League: ‘मायटी मराठाज’ ठरले दुसऱ्या हंगामाचे विजेते, अंतिम सामन्यात दणदणीत विजय!

Mighty Marathas win Archery Premier League Season 2: ‘मायटी मराठाज’ संघाने आर्चरी प्रीमियर लीगच्या दुसऱ्या हंगामाचे विजेतेपद पटकावले. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात त्यांनी काकतीय नाइट्सचा ६-२ असा एकतर्फी पराभव केला. विशेष बाब म्हणजे मराठाजला याच दिवशी झालेल्या पहिल्या क्वालिफायर सामन्यात नाइट्सकडून पराभव पत्करावा लागला होता, परंतु अंतिम सामन्यात त्यांनी जोरदार पुनरागमन करत विजय मिळवला. संघाचा रिकर्व्ह स्टार धिरज बोम्मादेवरा याने या विजयात मोलाची भूमिका बजावली; त्याने अंतिम निशाणा थेट ‘इनर एक्स-रिंग’ मध्ये मारून विजयावर शिक्कामोर्तब केले..अंतिम सामन्यात धिरजने ८० पैकी ७९ गुण मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर ‘मिस्टर परफेक्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माईक श्लोसरने आपल्या टोपणनावाला साजेसा खेळ करत ८० पैकी ८० गुण मिळवले. काकतीय नाइट्स संघ अंतिम सामन्यात आत्मविश्वासाने उतरला होता, कारण त्यांनी शनिवारी लीगच्या शेवटच्या सामन्यात आणि त्यानंतर पहिल्या क्वालिफायरमध्येही मराठाजचा पराभव केला होता. मात्र, मराठाजने जिद्द न सोडता दुसऱ्या एलिमिनेटर सामन्यात पृथ्वीराज योद्धाजचा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली..मराठाजच्या या पुनरागमनामागचे गुपित विचारले असता धिरज म्हणाला, "एकमेकांवर विश्वास ठेवणे, संयम राखणे आणि सतत आक्रमक खेळणे, हेच आमचे सूत्र होते. पहिल्या क्वालिफायरमध्ये पराभूत झाल्यानंतर आम्ही आमच्या रणनीतीत कोणताही बदल केला नव्हता; मला वाटते, हेच आमच्या संघाचे वैशिष्ट्य आहे." या स्पर्धेत धिरजला सर्वोत्तम पुरुष रिकर्व्ह आर्चरी खेळाडू म्हणूनही गौरविण्यात आले.दिवसभरातील सामन्यांदरम्यान मराठाज संघाने अत्यंत हुशारीने खेळाडूंमध्ये बदल केले, ज्याचा त्यांना मोठा फायदा झाला आणि त्यांनी आपल्या राखीव खेळाडूंच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर केला. पहिल्या सामन्यात चांगली कामगिरी करूनही, दुसऱ्या एलिमिनेटर सामन्यापूर्वी अमन सैनीच्या जागी डच सुपरस्टार श्लोसरला संघात स्थान देण्यात आले. त्याने त्या सामन्यात ७९ गुण मिळवले, तर अंतिम सामन्यात त्याने अचूक ८० गुणांची कमाई केली..दुसऱ्या सामन्याच्या दरम्यान अनुभवी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू अलेहांड्रा व्हॅलेन्सियाच्या जागी सिमरनजीत कौरला मैदानात उतरवण्यात आले; तिनेही कठीण प्रसंगांत 'मराठाज'संघासाठी मोलाची कामगिरी केली.अंतिम सामन्याची सुरुवात 'नाइट्स' आणि 'मराठाज' यांच्यात ७५-७५ अशा बरोबरीने झाली. नीरज चौहानने शेवटच्या बाणाने ८ गुण मिळवले, जे संघाला महागात पडले; तर दुसरीकडे धिरजने १० गुण मिळवले. दुसरा सेट अधिक थरारक होता, ज्यामध्ये धिरजने दोनदा 'इनर-१०' गुण मिळवले. तिसऱ्या सेटमध्ये नीरज आणि धिरज दोघांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली. 'रिकर्व्ह' तिरंदाजांकडून काही कमी गुण मिळाल्यानंतरही, 'मराठाज' संघाने हा सेट बरोबरीत राखत आपली आघाडी कायम ठेवली..'शूट-ऑफ' मिळवण्यासाठी शेवटचा सेट जिंकणे आवश्यक असल्याचे 'नाइट्स' संघाला माहित होते. मात्र, त्यांच्या खेळाडूंवर दबाव स्पष्ट जाणवत होता; निको विनर, ज्योती सुरेखा वेन्नम, एलिया कॅनेलेस आणि नीरज या चौघांनीही प्रत्येकी ९ गुणच मिळवले. त्यानंतर त्यांना विजय मिळवणे कठीण झाले होते, तर दुसरीकडे 'मराठाज' संघाने ७९ गुणांची शानदार कामगिरी करत दिमाखात विजय निश्चित केला.तत्पूर्वी, पहिल्या दोन संघांमधील 'शॉर्टकट डिसायडर'सामन्यात 'मायटी मराठाज' आणि 'काकतीय नाइट्स'यांनी अत्यंत चुरशीचा खेळ दाखवला. सुरुवातीला 'नाइट्स'ने आघाडी घेतली, परंतु त्यानंतर 'मराठाज'ने जोरदार पुनरागमन करत पुढील दोन सेट जिंकले. चौथ्या सेटमध्ये 'नाइट्स'ने बाजी मारली; या वेळी धिरजकडे शेवटच्या बाणाने सामना जिंकण्याची संधी होती, परंतु तसे न झाल्याने निकाल लावण्यासाठी 'हिट-ऑर-मिस शूट-ऑफ' घेण्याची वेळ आली..APL 2026: Asian Games मध्ये पदकांची लूट करणारे भारतीय तिरंदाज पुन्हा सज्ज! कधी अन् कुठे पाहाता येणार भारतीय तिरंदाज.'टाय-ब्रेकर'मध्ये 'नाइट्स'च्या परदेशी खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली; निको विनर आणि एलिया कॅनेलेस यांनी लक्ष्याच्या अगदी मध्यभागी बाण मारून २-० असा विजय मिळवून दिला. पराभवाच्या निराशाजनक अनुभवातून सावरून, 'मराठाज' संघाने दुसऱ्या एलिमिनेटर सामन्यात 'पृथ्वीराज योद्धाज' विरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत ५-३ असा विजय मिळवला. या विजयामुळे त्यांना पुन्हा एकदा त्याच प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळाली, जिथे त्यांनी मागील पराभवाचा बदला घेत विजय मिळवला, ज्यामुळे 'मराठाज' संघात आनंदाचे वातावरण होते.दिवसातील सर्वोत्तम तिरंदाजरिकर्व्ह पुरुष: धीरज बोम्मादेवरा (मराठाज)रिकर्व्ह महिला: एलिया कॅनेलेस (नाइट्स)कंपाउंड पुरुष: माईक श्लोसर (मराठाज)कंपाउंड महिला: पृथिका प्रदीप (चेरो)संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वोत्तम तिरंदाजरिकर्व्ह पुरुष: धीरज बोम्मादेवरा (मराठाज)रिकर्व्ह महिला: संगीता (राजपुताना रॉयल्स)कंपाउंड पुरुष: मॅथियास फुलर्टन (चेरो)कंपाउंड महिला: अलेजांड्रा उसकियानो (चीफ्स)स्कोअर: ११ वा दिवस (१८ ऑक्टोबर)अंतिम सामना: मायटी मराठाज ६-२ (७५-७५, ७७-७६, ७५-७५, ७९-७३) काकतीय नाइट्सशॉर्टकट डिसायडर : काकतीय नाइट्स ४-४ (७५-७३, ७५-७६, ७६-७७, ७७-७६) मायटी मराठाज; नाइट्सनी शूटऑफ २-० ने जिंकलाएलिमिनेटर २: मायटी मराठाज ५-३ (७४-७८, ७६-७६, ७७-७२, ७८-७६) पृथ्वीराज योद्धाज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.