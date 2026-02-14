Winter Olympics 2026 : स्पर्धा नेमकी कशाची? स्पर्धेला सुरुवात होताच तीन दिवसात १० हजार कंडोमचा वापर

Health awareness initiative sparks viral reactions as Olympic Village stock finishes unexpectedly fast : इटलीमध्ये Winter Olympics स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा सुरु होताच ऑलिम्पिक व्हिलेजमधील खेळाडूंनी तीन दिवसांत १० हजार कंडोमचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. .इटालियन वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, या स्पर्धेच्या आयोजकांनी खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणात मोफत कंडोम उपलब्ध करून दिले होते. मात्र या खेळाडूंनी तीन दिवसांतच या कंडोमचा वापर केला आहे. या बाबत बोलताना एका खेळाडूने सांगितंल, की “कंडोम्सचा साठा तीन दिवसांत संपला आहे. आणखी कंडोम येणार असल्याचं सांगितलं आहे, पण ते कधी येतील याबाबत माहिती नाही”.Valentine Week: खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे! या ठिकाणी वर्षभर फुकट वाटणार Condoms.हा प्रकार समोर येताच सोशल मीडियावर मीम्स व्हायरल झाल्या आहेत. काहींनी ही बाब वैयक्तिक असल्याचं सांगत अशा गोष्टी जाहीरपणे चर्चेत येऊ नयेत असं मत व्यक्त केलं आहे. तर अनेकांनी ऑलिम्पिक व्हिलेजची जुनी ‘प्रतिमा’ आठवत “१० हजार पुरेसे नसणार हे आधीच माहित होतं” अशी खिल्ली उडवली आहे..ही स्पर्धा जिथे आयोजित करण्यात आली आहे, त्या लोम्बार्डी प्रदेशाचे गव्हर्नर Attilio Fontana म्हणाले की खेळाडूंना ऑलिम्पिक व्हिलेजमध्ये मोफत कंडोम दिले जाणार असल्याची घोषणा आम्ही आधीच केली होती. पण ते इतक्या लवकर संपतील असं वाटलं नव्हतं..Condoms Break Reason: या कारणाने सेक्सदरम्यान फाटू शकतं कंडोम; तुम्ही तर या चुका करत नाही ना?.दरम्यान, ऑलिम्पिकमध्ये कंडोम वितरीत करण्याची पद्धत नवी नाही. १९८८ च्या Seoul Summer Olympics पासून लैंगिक आजारांविषयी जनजागृती करण्यासाठी ही परंपरा सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून प्रत्येक स्पर्धेत खेळाडूंनी कंडोम दिली जात आहे. अशातच यंदा हे कंडोम तीन दिवसांत संपल्याने चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.