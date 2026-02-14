क्रीडा

Winter Olympics 2026 : स्पर्धा नेमकी कशाची? स्पर्धेला सुरुवात होताच तीन दिवसात १० हजार कंडोमचा वापर

10,000 Condoms Used In 3 Days : या प्रकाराची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत.
Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Shubham Banubakode
Health awareness initiative sparks viral reactions as Olympic Village stock finishes unexpectedly fast : इटलीमध्ये Winter Olympics स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा सुरु होताच ऑलिम्पिक व्हिलेजमधील खेळाडूंनी तीन दिवसांत १० हजार कंडोमचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत.

