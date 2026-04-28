Mirabai Chanu: मीराबाई चानू आशियाई स्पर्धेत मुकणार? खांद्याच्या दुखापतीने संकट उभे केले!

नवी दिल्ली : भारताची अनुभवी खेळाडू मीराबाई चानू ही गांधीनगर येथे होणार असलेल्या आशियाई वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेला मुकण्याची शक्यता आहे. खांद्याला झालेल्या दुखापतीमुळे ती या स्पर्धेमधून माघार घेणार आहे..मीराबाई चानूबाबत सूत्रांकडून या वेळी सांगण्यात आले की, मीराबाई चानूच्या खांद्याला दुखापत झाली आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये खेळताना तिला ही दुखापत झाली. हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा व आशियाई क्रीडा स्पर्धा या दोन महत्त्वाच्या मालिका होणार आहेत..या दोन्ही स्पर्धा एकामागोमाग एक अशा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मीराबाई चानू आशियाई वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये खेळण्याची जोखीम पत्करणार नाही. दरम्यान, मीराबाई चानू हिच्याऐवजी कोमल कोहर हिची निवड भारतीय संघामध्ये होण्याची शक्यता आहे..वजन बदलण्यासाठी तारेवरची कसरतमीराबाई चानू हिचा राष्ट्रकुल व आशियाई या दोन नजीकच्या स्पर्धांमध्ये कस लागणार आहे. ३ जुलै ते २ ऑगस्ट यादरम्यान खेळवण्यात येत असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये मीराबाई चानू ४८ किलो वजनी गटात चुणूक दाखवेल. मात्र, १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत होत असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये तिला ५३ किलो वजनी गटात सहभागी व्हावे लागणार आहे..पदक जिंकण्याची इच्छामीराबाई चानू हिला अद्याप आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये पदक पटकावता आलेले नाही. तिची ही इच्छा अधुरी राहिलेली आहे. त्याुमळे यंदा जपानमध्ये होत असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहभागी होणे तिच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे, तसेच २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होत असलेल्या ऑलिंपिकचीही ही पहिली पात्रता फेरी असणार आहे. त्यामुळे मीराबाई आशियाई स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करेल यात शंका नाही..स्पर्धांचे वेळापत्रक आशियाई वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धा :१२ ते १७ मे, अहमदाबाद (भारत)राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा : २३ जुलै ते २ ऑगस्ट, ग्लासगो (स्कॉटलंड)आशियाई क्रीडा स्पर्धा : १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर, एची व नागोया (जपान).