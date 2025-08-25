What a Comeback: मिराबाई चानू वर्षभरानंतर स्पर्धेत उतरली अन् पटकावलं ऐतिहासिक 'गोल्ड'; सोबत चार खेळाडूंनीही जिंकले सुवर्ण

मिराबाई चानूने वर्षभरानंतर पुनरागमन करत ४८ किलो वजनी गटात १९३ किलो वजन उचलून सुवर्ण व नवा विक्रम केला.पॅरिस ऑलिंपिकनंतरची ही तिची पहिली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होती; तिने याआधी ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक जिंकले आहे. ओडिशाच्या प्रीतिस्मिता भोईने ४४ किलो गटात १५० किलो उचलून सुवर्ण जिंकले; तिची प्रेरणादायी कहाणी चर्चेत आली..India Weightlifting Records at Commonwealth Championships: भारताची स्टार भारोत्तोलक मिराबाई चानू हिने वर्षभरानंतर स्पर्धेत पुनरागमन करताना राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. तिने ४८ किलो वजनी गटात ८४ किलो स्नॅच आणि १०९ किलो क्लीन अँड जर्क मिळून १९३ किलो वजन उचलून हा पराक्रम केला. हा राष्ट्रकुल स्पर्धेतील विक्रम आहे. पॅरिस ऑलिंपिकनंतरची ही तिची पहिली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होती. पॅरिसमध्ये तिने रौप्यपदक जिंकले होते आणि त्यानंतर ती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेपासून दूर होती. .३१ वर्षीय मिराबाईने ४९ किलो वजनी गटातून स्वतःला खालच्या गटासाठी तयार केले. ४९ वजनी गट ऑलिम्पिक स्पर्धेतून बाद केला गेला आहे. मिराबाईने यापूर्वी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत २०१७ मध्ये ४८ किलो वजनी गटात सुवर्ण आणि २०२२ मध्ये ४९ किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकले आहे. त्याशिवाय राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत तिच्या नावावर दोन सुवर्ण व १ रौप्यपदक आहे. राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धेत मिराबाईने ३ सुवर्ण व १ रौप्य जिंकले आहे. .मिराबाईसह या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या भारताच्या अन्य खेळाडूंनीही सुवर्णपदक जिंकले. पायल आणि सौम्या यांनी या स्पर्धेत अनुक्रमे युवा व कनिष्ठ गटातील ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदकाची कमाई केली. पायलने १६६ किलो वजन उचलले, तर भारताच्याच भवानी रेड्डीने १५८ किलो वजनासह रौप्य नावावर केले. कनिष्ठ गटात सौम्याने १७७ किलो वजन उचलले. .आसामच्या धर्मज्योती याने ५६ किलो वजनी गटात एकूण २२४ किलो वजन उचलून सुवर्णक्रांती घडवली. त्याने राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेतील क्लिन अँड जर्कचा रेकॉर्डही मोडला होता. २०२५ च्या युवा स्पर्धेत त्याने २३३ किलो वजन उचलले होते. .ओडिशाच्या प्रीतिस्मिता भोईने ४४ किलो वजनी गटात १५० किलो वजनासह सुवर्णपदक नावावर केले. प्रीतिस्मिता भोईचा जन्म १४ नोव्हेंबर २००८ रोजी ओडिशातील ढेंकनाल येथे झाला. ती फक्त दोन वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर तिची आई जमुना देवी यांनी तिला आणि तिची बहीण विदुस्मिता यांना वाढवले. अगदी लहान वयातच दोघांनाही वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक गोपाळ कृष्ण दास यांचे सहकार्य मिळाले, ज्यांनी त्यांना त्यांचे करिअर घडवण्यात खूप मदत केली. ओडिशा सरकारनेही त्यांना खूप मदत केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.