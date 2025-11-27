क्रीडा

Mohammed Siraj: चार तासांची प्रतीक्षा आणि मग… सिराजने टाकलेली पोस्ट पाहून एअरलाइनही हादरली! सोशल मीडियावर स्फोट?

Mohammed Siraj Air India Express Flight Delay Controversy : गुवाहाटी ते हैदराबाद प्रवासादरम्यान सिराजला आलेल्या विमानतळावरील त्रासामुळे एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या सेवांवर प्रश्नचिन्ह.
भारतीय क्रिकेट संघाचा गोलंदाज मोहम्मद सिराजला बुधवारी गुवाहाटी ते हैदराबाद प्रवासादरम्यान एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या सेवेमुळे प्रचंड निराशा सहन करावी लागली. त्याच्या फ्लाइटला प्रथम चार तास उशीर झाला आणि नंतर ती पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. यामुळे संतापलेल्या सिराजने थेट सोशल मीडियावर आपली तक्रार नोंदवली.

