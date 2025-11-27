Mohammed Siraj: चार तासांची प्रतीक्षा आणि मग… सिराजने टाकलेली पोस्ट पाहून एअरलाइनही हादरली! सोशल मीडियावर स्फोट?

भारतीय क्रिकेट संघाचा गोलंदाज मोहम्मद सिराजला बुधवारी गुवाहाटी ते हैदराबाद प्रवासादरम्यान एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या सेवेमुळे प्रचंड निराशा सहन करावी लागली. त्याच्या फ्लाइटला प्रथम चार तास उशीर झाला आणि नंतर ती पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. यामुळे संतापलेल्या सिराजने थेट सोशल मीडियावर आपली तक्रार नोंदवली..रात्री ११:३३ वाजता सिराजने आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) अकाउंटवर पोस्ट करत लिहिले की, एअर इंडिया एक्सप्रेसची फ्लाइट क्रमांक IX 2884 ही संध्याकाळी ७:२५ वाजता गुवाहाटीहून हैदराबादला रवाना होणार होती. मात्र ती लेट झाली आणि त्यानंतरही एअरलाइनकडून कोणतेही कारण सांगितले गेले नाही किंवा प्रवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही..चार तास उशीर झाला तरी एकही अपडेट नाही“चार तास उशीर झाला तरी एकही अपडेट नाही. मी विमानतळावर अडकून पडलो आहे. हे खूप निराशाजनक आहे,” असे सिराजने लिहिले. त्याने पुढे म्हटले, “हा प्रत्येक प्रवाशाचा मूलभूत अधिकार आहे की त्याला वेळेवर माहिती मिळायला हवी. पण येथे काहीच संवाद नाही.”.आतापर्यंतचा सर्वात वाईट एअरलाइन अनुभवआपला अनुभव “आतापर्यंतचा सर्वात वाईट एअरलाइन अनुभव” असे संबोधत सिराजने स्पष्ट शब्दांत लिहिले, “जर एअर इंडिया एक्सप्रेस जबाबदारी घेऊ शकत नसेल, तर मी कोणालाही या विमान कंपनीने प्रवास करण्याचा सल्ला देणार नाही.”सिराजच्या पोस्टला लगेचच हजारो लाईक्स आणि रिट्विट्स मिळाले. त्याच्या तक्रारीला प्रतिसाद देताना एअर इंडिया एक्सप्रेसने त्वरित उत्तर दिले. कंपनीच्या अधिकृत अकाउंटवरून लिहिण्यात आले, “आम्हाला तुम्हाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल खूप वाईट वाटते. काही अनपेक्षित कारणांमुळे तुमची फ्लाइट रद्द करावी लागली आहे. आमची टीम सध्या पर्यायी व्यवस्था करण्यात गुंतली आहे आणि तुम्हाला सतत अपडेट्स देण्यात येतील.”.प्रवाशांना प्रचंड मनस्तापएअरलाइनने पुढे लिहिले, “ही परिस्थिती तुमच्यासाठी किती त्रासदायक आहे हे आम्हाला पूर्णपणे समजते. तुमच्या संयमाबद्दल आणि समजुतीबद्दल मनापासून आभार. आमची टीम तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करेल.”या घटनेमुळे पुन्हा एकदा भारतीय विमान कंपन्यांच्या वेळेच्या पालनाबाबत आणि प्रवासी संवादाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक विमानतळांवर तांत्रिक बिघाड आणि इतर कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे उशिरा होत आहेत किंवा रद्द होत आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.