क्रीडा

Asian Lacrosse Championship: नागपूरच्‍या मृणाल श्यामकुंवरची भारतीय लॅक्रोस संघात निवड; सौदी अरेबिया येथे होणार आशियाई स्‍पर्धा

Mrinal Shyamkunwar: नागपूरचा मृणाल श्यामकुंवर याची रियाध (सौदी अरेबिया) येथे होणाऱ्या आशियाई लॅक्रोस स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव खेळाडू म्हणून त्याचा सन्मान आहे.
Asian Lacrosse Championship

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : उपराजधानीतील प्रतिभावान खेळाडू मृणाल श्यामकुंवरची रियाध (सौदी अरेबिया) येथे होणाऱ्या आशियाई लॅक्रोस स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. ही स्पर्धा १८ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान पार पडणार आहे. या स्पर्धेसाठी निवड झालेला मृणाल हा महाराष्ट्रातील एकमेव खेळाडू आहे.

