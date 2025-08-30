MS Dhoni : धोनी पुन्हा बनणार भारतीय संघाचा मेंटॉर? BCCI कडून ऑफर, पण गौतम गंभीर....

BCCI has reportedly offered MS Dhoni a mentor role for Team India ahead of T20 World Cup 2026 : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी पुन्हा एकदा भारतीय संघाचा मेंटॉर होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने धोनीला तसा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती आहे. यापूर्वी धोनीने 2021च्या टी-20 विश्वचषकादरम्यान मेंटॉरची भूमिका पार पाडली होती. अशातच आता धोनीने हा प्रस्ताव स्विकारल्यास तो पुन्हा एकदा मेंटॉर भूमिकेत दिसणार आहे. .बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धोनीला पुन्हा भारतीय संघाचा मेंटॉर बनण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. धोनीच्या मार्गदर्शनात भारतीय क्रिकेटची पुढची पिढी घडावी, अशी बीसीसीआयची इच्छा आहे. त्यानुसार धोनीला हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, धोनी हा प्रस्ताव स्विकारणार काय? याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले आहेत..R Ashwin Retirement: IPL निवृत्तीनंतर काय करणार अश्विन? परदेशात खेळायचे असेल, तर BCCI चा नियम काय?.धोनी 2026 च्या आयपीएलनंतर क्रिकेटमधून निवृत्ती होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एक महिन्याने टी-20 विश्वचषक स्पर्धा आहे. अशावेळी धोनीचा मेंटॉर म्हणून संघात समावेश असणं हा भारतीय संघासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. मात्र, धोनी आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यातील संबंध फारसे चांगले नाहीत. त्यामुळे धोनी हा प्रस्ताव नाकारू शकतो, असं म्हटलं जातं आहे..MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार! सुरेश रैनानं जे सांगितलेलं तेच खरं होतंय... .यापूर्वीही धोनीने मेंटॉरची भूमिका पार पाडली आहे. 2021 च्या टी-20 विश्वचषकादरम्यान धोनी भारतीय संघाचा मेंटॉर होता. या स्पर्धेत भारतीय संघ उपांत्य फेरीतही पोहोचू शकला नव्हता. भारतीय संघाने 5 पैकी केवळ 3 सामने जिंकले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.