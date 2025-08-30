क्रीडा

MS Dhoni : धोनी पुन्हा बनणार भारतीय संघाचा मेंटॉर? BCCI कडून ऑफर, पण गौतम गंभीर....

India Cricket T20 World Cup 2026 : धोनीला पुन्हा भारतीय संघाचा मेंटॉर बनण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. धोनीच्या मार्गदर्शनात भारतीय क्रिकेटची पुढची पिढी घडावी, अशी बीसीसीआयची इच्छा आहे.
India Cricket T20 World Cup 2026
India Cricket T20 World Cup 2026esakal
Shubham Banubakode
Updated on

BCCI has reportedly offered MS Dhoni a mentor role for Team India ahead of T20 World Cup 2026 : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी पुन्हा एकदा भारतीय संघाचा मेंटॉर होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने धोनीला तसा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती आहे. यापूर्वी धोनीने 2021च्या टी-20 विश्वचषकादरम्यान मेंटॉरची भूमिका पार पाडली होती. अशातच आता धोनीने हा प्रस्ताव स्विकारल्यास तो पुन्हा एकदा मेंटॉर भूमिकेत दिसणार आहे.

Loading content, please wait...
BCCI
MS Dhoni

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com