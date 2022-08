MS Dhoni ने स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी बदला इन्स्टाग्राम DP; 'भाग्य है मेरा, मैं एक भारतीय हूं'

By

MS Dhoni : भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने देशात अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे. दरम्यान भारत सरकारतर्फे 'हर घर तिरंगा' मोहीम राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येकजण आपापल्या घरी तिरंगा फडकवत आहे. घरोघरी ध्वजारोहण करण्यापासून ते देशभक्तीपर गाण्यांपर्यंत प्रत्येक परिसरात या विशेष प्रसंगी देशभर उत्साहाचे वातावरण आहे. एमएस धोनीनेही आता या उपक्रमात सहभाग घेतला आहे. धोनी सहसा सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवर फारसा सक्रिय नसतो, पण स्वातंत्र्य दिनापूर्वी त्याने त्याचा इन्स्टाग्राम डीपी बदलला आहे. नवीन डीपी भारतीय ध्वज दिसतो ज्यामध्ये असे लिहिलेले आहे, 'भाग्य है मेरा, मैं एक भारतीय हूं' (MS Dhoni changes his Instagram DP for Independence Day)

हेही वाचा: Ind Vs Zim : BCCI चा मोठा निर्णय, कर्णधारपदानंतर कोचमध्ये ही बदल

धोनीच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याला 39 मिलियन पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत, तर धोनी फक्त चार लोकांना फॉलो करतो. पत्नी साक्षी व्यतिरिक्त, धोनीच्या खालील यादीत जिवा आणि अमिताभ बच्चन यांना फॉलो करतो. धोनीने इंस्टाग्रामवर आतापर्यंत एकूण 107 पोस्ट पोस्ट केल्या आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या शेवटच्या दोन पोस्टमध्ये त्याच्या निवृत्तीचा व्हिडिओ देखील आहे. धोनीने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करताना एक भावनिक व्हिडिओ पोस्ट केला होता.

हेही वाचा: Asia Cup 2022 : भारत-पाकिस्तान सामन्यावर रिकी पाँटिंगचे मोठे वक्तव्य, म्हणाला...

भारताच्या यशस्वी कर्णधारामध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नावाची गणना केली जाते. धोनीने कर्णधार काळात 2007 आयसीसी T20 विश्वचषक, 2011 एकदिवसीय विश्वचषक, आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी 2013 जिंकणारा धोनी एकमेव कर्णधार आहे. एकदिवसीय आणि टी-20 मध्ये त्याच्या एकूण 17,266 धावा आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेला धोनी आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळतो. आयपीएल 2022 सीएसकेसाठी चांगले नव्हते. आयपीएल 2023 मध्ये धोनी चेन्नई सुपर किंग्जसाठी खेळणार आहे.