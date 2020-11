IPL 2020 MIvsDC Final Live : 157 धावा काढून मुंबई पलटन पुन्हा चॅम्पियन होईल?

IPL 2020 Mumbai Indians vs Delhi Capitals Final : युएईच्या मैदानात पहिल्यांदा फायनल गाठलेल्या दिल्ली कॅपिटल्ससमोर विक्रमी चारवेळ चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सचे आव्हान आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ट्रेंट बोल्टने सुरुवातीला दिलेल्या धक्क्यातून सावरत दिल्ली कॅपिटल्सने दिडशेचा टप्पा पार केला. कर्णधार श्रेयस अय्यरने शेवटपर्यंत मैदानात थांबत संघाला निर्धारित 20 षटकांत 7 बाद 155 धावांपर्यंत पोहचवले.

त्याने कर्णधाराला साजेसा खेळ करत 49 चेंडूत नाबाद 64 धावांची खेळी केली. त्याच्या शिवाय पंतने केलेल्या 38 चेंडूतील 56 धावांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले. ही जोडी वगळता अन्य कोणत्याही फलंदाजाला मैदानात तग धरता आला नाही. मुंबई इंडियन्सकडून ट्रेंट बोल्टने सर्वाधिक 3 तर नॅथन कुल्टर नीलने 2 आणि जयंत यादवने एक विकेट घेतली.

सामन्याचे अपडेट्स

118-4 : संघाचा डाव सावरणारा पंत अर्धशतकी करुन परतला, कुल्टर नीलला मिळाले यश, पंतने 38 चेंडूत 56 धावा केल्या



22-3 : शिखर धवन 15 धावांवर बाद, जयंत यादवने घेतली विकेट

16-2 : अजिंक्य रहाणेचा पुन्हा फ्लॉप शो; अवघ्या 2 धावा करुन फिरला माघारी बोल्टनं घेतली विकेट

0-1 : अष्टपैलू आणि सलामीवीर स्टॉयनिसला बोल्टनं पहिल्या चेंडूवर धाडले तंबूत