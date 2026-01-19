क्रीडा

Mumbai Marathon 2026: कोस्टल रोडचे अप्रूप आणि दमछाकही; चढ-उतारामुळे धावपटूंना त्रास, काहींची माघार

Mumbai Marathon Coastal Road: मुंबई मॅरेथॉन पुरुषांमध्ये तादू अबाते, तर महिला विभागात येशी कलयू चेकोले विजेते ठरले.
सकाळ वृत्तसेवा
Mumbai Marathon runners: मुंबई मॅरेथॉनसाठी नवा मानबिंदू ठरलेल्या कोस्टल रोडवरून धावणे एलिट तसेच देशी धावपटूंसाठी अप्रूप होते; परंतु चढ-उतारामुळे सर्वांची दमछाक झाली, काही जणांनी मध्येच माघार घेतली. या नव्या मार्गामुळे चर्चेत राहिलेल्या या मॅरेथॉनमध्ये इथिओपियन देशांतील खेळाडूंनी पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागांत विजेतेपद मिळवले.

