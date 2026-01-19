Mumbai Marathon 2026: कोस्टल रोडचे अप्रूप आणि दमछाकही; चढ-उतारामुळे धावपटूंना त्रास, काहींची माघार

Mumbai Marathon runners: मुंबई मॅरेथॉनसाठी नवा मानबिंदू ठरलेल्या कोस्टल रोडवरून धावणे एलिट तसेच देशी धावपटूंसाठी अप्रूप होते; परंतु चढ-उतारामुळे सर्वांची दमछाक झाली, काही जणांनी मध्येच माघार घेतली. या नव्या मार्गामुळे चर्चेत राहिलेल्या या मॅरेथॉनमध्ये इथिओपियन देशांतील खेळाडूंनी पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागांत विजेतेपद मिळवले..पुरुषांमध्ये तादू अबाते, तर महिला विभागात येशी कलयू चेकोले विजेते ठरले. तादू अबाते याने दोन तास नऊ मिनिटे व ५५ सेकंदांत शर्यत पूर्ण केली. केनियाच्या लिओनार्ड लँगट याने (२.१०.१० से.) दुसरे तर इरिट्रीया देशाच्या मेरहावी केसेटे याने (२.१०.२२ से.) तिसरे स्थान मिळवले..महिला विभागात पहिल्या नऊ क्रमांकांवर इथिओपियाच्याच खेळाडूंनी बाजी मारली. येशी कलयू चेकोले हिने दोन तास २५ मिनिटे अन् १३ मिनिटांसह शर्यत जिंकली. किडसन अलेमा हिने (२.२७.३५ से.) दुसरे तर गोज्जाम एनयू हिने (२.२८.२७ से.) तिसरे स्थान मिळवले. कोस्टल रोड सेवेत आल्यानंतर ही पहिलीच मुंबई मॅरेथॉन झाली..एकीकडे परदेशी तसेच बहुतांशी भारतीय धावपटूंनी कोस्टल रोडवरील चढ-उताराचा कमालीचा त्रास झाल्याचे स्पष्ट केले, तर दुसरीकडे पूर्ण मॅरेथॉन भारतीय महिला विभागात पहिले स्थान पटकावणाऱ्या संजीवनी जाधव हिने कोस्टल रोडवरून धावताना आनंद वाटला, असे सांगितले.काही एलिट धावपटूंना मुंबईतील वातावरण व नव्या रस्त्यांवर धावणे कठीण गेले. पुरुष विभागात आठ, तर महिला विभागात तीन अशा एकूण ११ धावपटूंना अर्धवट माघार घ्यावी लागल्याचे वृत्त समोर आले..चढ-उतारामुळे दमछाकमुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत असलेल्या बहुतांशी धावपटूंनी कोस्टल रोडवर धावताना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मत व्यक्त केले. कोस्टल रोड हा जवळपास चार किमीचा प्रवास होता. या संपूर्ण टप्प्यात खेळाडूंना चढ-उतारामधून जावे लागत होते.यामुळे धावपटू कोस्टल रोडसह पेडर रोडवर येत असताना त्यांचे पाय दुखावले जात होते. याचा फटकाही शर्यतीला बसला. यंदाच्या मोसमात कोणतेही मोठे विक्रम नोंदवण्यात आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.