Mumbai Marathon : कार्तिक करकेरा आणि नाशिकच्या संजीवनी जाधवची बाजी

- जयेंद्र लोंढेमुंबई - महाराष्ट्राच्या धावपटूंनी मुंबई मॅरेथॉनमध्ये ठसा उमटवला. एकीकडे मुंबईमधील बोरिवली येथील कार्तिक करकेरा याने पूर्ण मॅरेथॉन पुरुष विभागात विजेता होण्याचा मान संपादन केला, तर दुसरीकडे नाशिकच्या संजीवनी जाधव हिने पूर्ण मॅरेथॉन महिला विभागात जेतेपदावर मोहर उमटवली..नाशिक येथील एकलव्य अकादमीचे प्रशिक्षक विजेंदर सिंह यांच्या मार्गदर्शनात हे दोनही खेळाडू कसब आत्मसात करीत आहेत, हे विशेष. दोन्ही खेळाडूंनी सुवर्णपदक पटकावताना नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवली.पुरुष विभागातील पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये कार्तिक करकेरा याने दोन तास १९ मिनिटे व ५५ सेकंद अशा वेळेसह शर्यत पूर्ण केली व पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. आंतरराष्ट्रीय एलिट विभागात तो दहाव्या स्थानावर राहिला. याच विभागात अनिश मगर याने दोन तास २० मिनिटे आठ सेकंदांसह शर्यत पूर्ण करताना रौप्यपदकाची कमाई केली. प्रदीप चौधरी याने दोन तास २० मिनिटे ४९ सेकंदांसह ब्राँझपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली..निर्माबेनची हॅट्ट्रिक हुकलीमहिला विभागातील पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये संजीवनी जाधव हिने दोन तास, ४९ मिनिटे व दोन सेकंदांत शर्यत पूर्ण करताना सुवर्णपदकावर नाव कोरले. निर्माबेन ठाकूर हिचे सलग तिसऱ्यांदा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये अजिंक्य होण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले. तिने दोन तास ४८ मिनिटे १३ सेकंदांत शर्यत पूर्ण केली; पण तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. सोनम हिने दोन तास ४९ मिनिटे २४ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करीत ब्राँझपदक जिंकले..पहिल्याच प्रयत्नात यशकार्तिक करकेरा याने मागील मुंबई अर्ध मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला होता. यंदा तो पहिल्यांदाच मुंबईतील पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाला होता. पहिल्याच प्रयत्नात त्याला घवघवीत यश संपादन करता आले. संजीवनी जाधव हिनेही पहिल्यांदाच मुंबई पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला होता. तिलाही देदीप्यमान कामगिरी करता आली..आशियाई स्पर्धेकडे लक्षकार्तिक करकेरा हा व्यवसायाने डॉक्टर आहे; पण गेल्या काही कालावधीत त्याने धावपटू म्हणून चमक दाखवली आहे. नाशिक येथील वसुंधरा पवार रुग्णालयात तो डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहे. सुरुवातीपासूनच खेळांमध्ये त्याला आवड होती. कुटुंबीयांकडून प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे त्याला धावपटू म्हणून अग्रेसर होता आले आहे..या वेळी तो भारतातील पालकांनाही, मुलांना अभ्यासासोबत खेळांसाठी प्रेरित करा, असे आवाहन करतो. सध्या तो डॉक्टरसह अॅथलीट म्हणून कारकीर्द घडवण्याकडे लक्ष देत आहे. जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पात्र ठरण्यासाठी तो नवी दिल्ली येथील मॅरेथॉनमध्येही सहभागी होणार आहे..अखेरचा क्षण महत्त्वाचासंजीवनी जाधव व कार्तिक करकेरा या दोघांनीही शर्यत संपायला काही वेळ बाकी असताना उल्लेखनीय खेळ केला. संजीवनी जाधव हिने एक किलोमीटर बाकी असताना पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली. त्यानंतर शर्यतीत पहिले स्थानही पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.