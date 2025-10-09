क्रीडा
Rinku Singh: रिंकू सिंगला खंडणी मागणाऱ्याला पोलिसांनी भारतात आणलं; मुंबई पोलिसांची आंतरराष्ट्रीय कारवाई, कोण आहे मोहम्मद?
Mumbai Police Bring Extortion Accused Mohammad Dilshad to India; Threats to Rinku Singh & Baba Siddiqui's Son | रिंकू सिंगला धमकी देणारा आरोपी त्रिनिदादमधून अटक; पोलिसांची मोठी कामगिरी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांचा मुलगा आणि क्रिकेटर रिंकू सिंगला खंडणी मागणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी धमकी आणि खंडणी प्रकरणात मोठी कारवाई करत, त्रिनिदाद आणि टोबेगो येथून प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) करून आरोपीला भारतात आणले आहे.