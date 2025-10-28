Ranji Trophy 2025: पावसाच्या व्यत्ययात मुंबई संघाची कसरत; छत्तीसगडविरुद्ध पहिल्या डावात आघाडीसाठी आता चार विकेटची गरज

मुंबई : पावसाच्या व्यत्ययात सुरू असलेल्या सामन्यातून मुंबईला आता पहिल्या डावाच्या आघाडीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी छत्तीसगड संघाचे उर्वरित चार फलंदाज बाद करावे लागणार आहेत, परंतु उद्या अखेरच्या दिवशी पावसाच्या अपेक्षित व्यत्ययात किती षटकांचा खेळ होतो, हे महत्त्वाचे आहे..मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या पावसाचा मोठा फटका बीकेसी येथे सुरू असलेल्या मुंबई-छत्तीसगड यांच्यातील रणजी सामन्याला बसत आहे. मुंबईने पहिल्या डावात ४१५ धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर सोमवारी तिसऱ्या दिवस अखेर छत्तीसगडची सहा बाद १७५ अशी अवस्था केली..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार उद्या मंगळवारीही ७० टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबईला पहिल्या डावात आघाडीसाठी चार विकेटची गरज आहे आणि त्यासाठी २४० धावांचे पाठबळ आहे. आयपीएलमध्ये प्रभाव पाडणारा मूळ मुंबईकर असलेला परंतु छत्तीसगड संघातून खेळत असलेला शशांक सिंग २० धावांवर नाबाद आहे, मात्र खेळपट्टी फिरकीस साथ देत असल्यामुळे मुंबईसाठी एका सत्राचा खेळ पुरेसा ठरू शकेल..काल रात्री आणि आज पहाटे पडलेल्या पावसामुळे खेळ उशिरा सुरू झाला आणि कालच्या धावसंख्येत मंबईला आणखी १० धावांचीच भर घातला आली. आकाश आनंदने ६१ धावा केल्या. मुंबईचे वेगवान गोलंदाज आणि कर्णधार शार्दुल ठाकूर तसेच तुषार देशपांडे यांना नव्या चेंडूवर प्रभाव पाडता आला नाही..या संधीचा फायदा घेत छत्तीसगडचे सलामीवीर आयुष पांडे आणि शशांक चंद्राकर यांनी ८५ धावांची सलामी दिली. आयुषने अर्धशतक केले. या दोघांना हिमांशू सिंगने बाद केले. छत्तीसगडने दोन बाद १४९ अशी वाटचाल केल्यानंतर मुंबईच्या फिरकी गोलंदाजांनी वर्चस्व मिळवले आणि त्यांची सहा बाद १६७ अशी अवस्था केली होती..Siddhesh Lad: सिद्धेश लाडचे शानदार शतक; रणजी, तीन बाद ७४ नंतर मुंबईची मजल पाच बाद ३३६.संक्षिप्त धावफलक ः मुंबई, पहिला डाव ः १३३.३ षटकांत ४१५ (अजिंक्य रहाणे १५९, सिद्धेश लाड ८०, शम्स मुलानी ३९, आकाश आनंद ६१, शार्दुल ठाकूर २९, रवी किरण १९-५-५३-३, आदिक्य सरवटे ४१.३-१०-१०३-५, अजय मंडल ३८-५-१०२-२). छत्तीसगड, पहिला डाव ः ६०.३ षटकांत ६ बाद १७५ (आयुष पांडे ५०, शशांक चंद्राकर ४३, आशुतोष सिंग ३४, शशांक सिंग खेळत आहे २०, शम्स मुलानी १९-५-४१-२, हिमांशू सिंग १४-२-३३-२, मुशीर खान १३.३-१-२९-२)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.