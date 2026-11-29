मुंबई : स्पर्श फौंडेशन, स्वस्तिक मंडळ, पार्ले महोत्सव स्पोर्टस्, टागोरनगर मित्रसिद्धिविनायक यांनी प्रथम श्रेणी गटात चौथी फेरी गाठली. मुंबई उपनगर कबड्डी असोसिएशनने सुधीर मोरे मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ४४ व्या जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२६ चे आयोजन केले आहे..महापालिका मैदान,कैलास कॉम्प्लेक्स रोड,पार्कसाईट, विक्रोळी (प.) येथे सुरु असलेल्या प्रथम श्रेणी पुरुषांच्या तिसऱ्या फेरीत स्पर्श फौंडेशनने संघर्ष मंडळाचा संघर्ष ३९-१६ असा संपविला. विश्रांतीला १८-०७अशी आघाडी घेणाऱ्या स्पर्शने नंतर देखिल त्याच त्वेषाने खेळ करीत आपला विजय सोपा केला. .Viral Video : सुरूवात त्याने केलीय, शेवट मी करणार... न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाची आकाश दीपला सरळसरळ धमकी, IND vs NZ 2nd Test मध्ये खळबळ उडवणारा प्रसंग.अभिजित बाधवल, आकाश आरसूल या विजयात चमकले. संघर्षचा मारुती आर. के. बरा खेळला. स्वस्तिक मंडळाने सुजल सावंत, प्रफुल्ल चव्हाण यांच्या चढाई पकडीच्या जोशपूर्ण खेळाने अमरज्योतला २५-१७ असे नमविले. अमरज्योतच्या मयुरेश कोयंडे, सुधांशु सोळंकी यांनी चूरशीची लढत दिली..पार्ले महोत्सव स्पोर्टस् ने संकल्प प्रतिष्ठान वर ३८-२०अशी मात केली. मध्यंतरला १७-१४ अशी आघाडी घेणाऱ्या पार्ले महोत्सवने नंतर टॉप गिअर टाकत सामना आपल्या बाजूने झुकविला. अक्षय तावडे, इरफान अन्सारी यांच्या चतुरस्त्र खेळाने विजयाची किमया साधली. संकल्पच्या प्रथमेश मोरेची लढत एकाकी ठरली..टागोरनगर मित्र मंडळाने सनीला शिंदे, अक्षय देशमुख यांच्या चढाई पकडीच्या उत्कृष्ट खेळाने श्री सिद्धी श्री सिद्धीचा संघाचा ३२-१९ असा पाडाव केला. श्री सिद्धीचा संजित पंडित बरा खेळला. श्री सिद्धिविनायकने मुलुंड क्रीडा केंद्राचा ५०-१९ असा धुव्वा उडवीला. ओम कुदळे, सुजल गुप्ता यांच्या झंजावती खेळाने श्री सिद्धिविनायकने दोन्ही डावात २५-२५ गुण मिळवीत अर्धशतक गाठले. मुलुंड केंद्राचा रोहित राठोड बरा खेळाला. .Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.शूर जवान कबड्डी संघाने निखिल चव्हाण, साहिल प्रत्यने यांच्या चतुरस्त्र खेळाने श्री सिद्धी क्रीडा मंडळावर ३१-२४ असा विजय मिळविला. सिद्धी कडून रोहित सिंग, तुषार कांबळी यांनी कडवी लढत दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.