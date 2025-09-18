क्रीडा

Anjali Madhavi: तिने स्वप्न पाहिले अन् जिद्दीने पूर्ण केले! युवा धावपटू अंजली मडावीने कमावले राष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्समध्ये नाव

Nagpur Athlete: नागपूरची १९ वर्षीय धावपटू अंजली मडावी गरीब कुटुंबातून असूनही राष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक जिंकून प्रेरणा देत आहे. स्वतःचा खर्च पुरस्काराच्या पैशातून करते.
Anjali Madhavi

Anjali Madhavi

sakal

नरेंद्र चोरे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : वडील पेंटर, आई गृहिणी आणि रामेश्वरी (चंद्रमणीनगर) भागात किरायाचे एका खोलीचे छोटेसे घर. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढणाऱ्या मडावी परिवारातील एका मुलीने सात-आठ वर्षांपूर्वी धावपटू होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. समस्या, अडचणी असूनही गरीब आई-वडिलांनी तिला साथ दिली आणि मुलीने कठोर मेहनत घेत राष्ट्रीयस्तरावर अ‍ॅथलेटिक्समध्ये नाव कमावून त्यांच्या मेहनतीचे चीज केले.

Loading content, please wait...
sports
players
athlete
Anjali Madhavi
inspirational sports stories
Khelo India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com