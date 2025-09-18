नागपूर : वडील पेंटर, आई गृहिणी आणि रामेश्वरी (चंद्रमणीनगर) भागात किरायाचे एका खोलीचे छोटेसे घर. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढणाऱ्या मडावी परिवारातील एका मुलीने सात-आठ वर्षांपूर्वी धावपटू होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. समस्या, अडचणी असूनही गरीब आई-वडिलांनी तिला साथ दिली आणि मुलीने कठोर मेहनत घेत राष्ट्रीयस्तरावर अॅथलेटिक्समध्ये नाव कमावून त्यांच्या मेहनतीचे चीज केले..ही संघर्षमय पण तितकीच प्रेरणादायी कहाणी आहे उपराजधानीतील प्रतिभावान युवा धावपटू अंजली मडावीची. १९ वर्षीय अंजली मडावी परिवाराची एकुलती एक कन्या. तिने शिक्षण शिकून स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, अशी वडील अरविंद मडावी व आई नलिनीची इच्छा होती. परंतु अंजलीला शिक्षणासोबतच आयुष्यात वेगळे काही करायचे होते..सुदैवाने एकेदिवशी तिला संधी मिळाली. पंडित बच्छराज विद्यालयात पाचवीत शिकत असताना रनिंगच्या ट्रायल झाल्या. त्यात अंजलीने छाप सोडली आणि तिच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. क्रीडा शिक्षक जितेंद्र घोरदडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक धडे गिरविल्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या निमित्ताने श्रीमती बिंझाणी कॉलेजमध्ये दाखल झाली. सध्या ती कोणत्याही गुरुविना एकटीच स्वबळावर प्रॅक्टिस करून स्वप्नांचा जिद्दीने पाठलाग करीत आहे..पुरस्कारांच्या पैशातून करते स्वतःचा खर्चअंजलीला परिस्थितीची जाणीव आहे. खेळाडू म्हटला की, शिक्षण, प्रवेशशुल्क, आहार, किट व प्रवासखर्च आलाच. त्यामुळे ती आई-वडिलांवर अधिक भार न देता विविध रेसमध्ये जिंकलेल्या पुरस्कार राशीतून स्वतःचा खर्च करते. दहावीत ८६ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या अंजलीला ‘स्पोर्ट्स’मध्येच करिअर करायचे आहे. संधी मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची तिची इच्छा आहे. शिवाय ‘स्पोर्ट्स कोट्या’तून नोकरी मिळवून आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावायचा आहे..Prachi Parkhi: ‘ती’ घराच्या गच्चीवरच घडवत आहे खेळाडू; आंतरराष्ट्रीय महिला जिम्नॅस्ट व प्रशिक्षक प्राची पारखीची प्रेरणादायी कहाणी.राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदकांचा धडाकाअंजलीने आतापर्यंतच्या सात-आठ वर्षांच्या करिअरमध्ये जिल्हा, विभागीय, राज्य आणि राष्ट्रीय अॅथलेटिक्स स्पर्धांमध्ये अनेक पदके जिंकून आपण ‘लंबी रेस का घोडा’ असल्याचे दाखवून दिले. तिने राष्ट्रीय क्रॉसकंट्री स्पर्धांमध्ये तीन सुवर्णपदके जिंकली. तर २०२४ मध्ये तमिळनाडू येथे झालेल्या खेलो इंडिया क्रीडा महोत्सवात दोन हजार मीटर स्टीपलचेस प्रकारात सोनेरी यश प्राप्त केले. बालेवाडी (पुणे) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य ज्युनिअर अॅथलेटिक्स स्पर्धेतही सुवर्ण व रौप्यपदकाची कमाई केली. याशिवाय शालेय व विद्याभारतीच्या स्पर्धेतही चमक दाखविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.