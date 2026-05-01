Nagpur Sports News: कबड्डीने धरली आधुनिकतेची कास; सुनेत्रा पवार : छत्रपती शिवाजी महाराज करंडक कबड्डी स्पर्धेला सुरुवात

नागपूर: कबड्डीचे स्वरूप आधुनिक होत असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टिकण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केले. कोराडी येथील सेवानंद विद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज करंडक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. .क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, नागपूर विभाग, ॲमॅच्युअर कबड्डी असोसिएशन ऑफ विदर्भ आणि नागपूर ग्रामीण कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागपूरचा राष्ट्रीय खेळाडू सुधांशू चौधरी यांनी आणलेल्या मशालीच्या मदतीने सुनेत्रा पवार यांनी स्पर्धेची मशाल प्रज्वलित करून स्पर्धेचे उद्घाटन केले..यावेळी महसूल मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, टेकचंद सावरकर, नागपूर ग्रामीण कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष संकेत बावनकुळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष मंगल पांडे, विदर्भ कबड्डी फेडरेशन चे अध्यक्ष जितेंद्र ठाकूर, मनपाचे क्रीडा अधिकारी पीयूष अंबुलकर, यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. संकेत बावनकुळे यांनी प्रास्ताविक केले..चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या स्पर्धेच्या आयोजनामागील प्रयत्नांचा गौरव करत, "राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घ्यावी, यासाठी अशा स्पर्धा प्रेरणादायी ठरतात," असे सांगून खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्याचे आवाहन केले..स्पर्धेत राज्यातील ३२ संघ (१६ पुरुष व १६ महिला) सहभागी झाले आहेत. एकाच वेळी चार मॅटवर सामने खेळविले जात आहेत. उद्घाटनानंतर पुरुष विभागात अमरावती जिल्हा विरुद्ध नांदेड जिल्हा व नागपूर जिल्हा विरुद्ध नाशिक जिल्हा असे सामने पार पडले. महिला विभागात नागपूर शहर विरुद्ध पालघर व नागपूर ग्रामीण विरुद्ध नांदेड असे चुरशीचे सामने झाले.