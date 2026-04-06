नागपूर : महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इशिकाने प्रतिस्पर्धीवर विजय नोंदवून महाराष्ट्र मुष्टियुद्ध संघटनेच्या यजमानपदाखाली आयोजित १७ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या राष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत ४६ किलो वजनगटाची पुढील फेरी गाठली..आमदार निवासात सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या ४६ किलो वजनगटात नुसरत फातिमा (लडाख), अंजली (झारखंड), नवरीत (पंजाब), राखी (हरियाना), हिलांग (अरुणाचल प्रदेश) व लावण्या (गोवा) यांनीही दुसऱ्या फेरीत प्रवेश निश्चित केला. याशिवाय. ४८ किलो वजनगटात अलीम (अरुणाचल प्रदेश), खुशवीर (पंजाब), नीती (चंडीगड), सिया (आसाम), अंजली (बिहार) व खुशी (उत्तराखंड) यांनी, तर ५० किलो वजन गटात अनिता (राजस्थान), प्रिया (कर्नाटक), अंजू (बिहार), शेख फरीना बतुल (तेलंगणा) व खुशी (हरियाना) यांनी बाजी मारली..याशिवाय ५२ किलो वजन गटात अथिना (केरळ), नीलम (जम्मू-काश्मीर), याशिका (हरियाना), इंदिवरा सिंग (उत्तरप्रदेश), ५४ किलो वजन गटात महक (चंडीगड), रितिका श्री, सोनम चोडेन (सिक्कीम), सुचित्रा देवी (मणिपूर) आणि ५७ किलो गटात मंदिषा (आंध्रप्रदेश), साक्षी (हरियाना), श्रावणी पाटील (कर्नाटक), अनुष्का (उत्तराखंड), अशीता (मध्यप्रदेश) यांनी आपापले सामने जिंकून दुसरी फेरी गाठली..त्याअगोदर, सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. याप्रसंगी आमदार कृपाल तुमाने, भारतीय मुष्टियुद्ध संघटनेचे महासचिव प्रमोदकुमार, राज्य मुष्टियुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे, उपाध्यक्ष रणजित सावरकर, सचिव राकेश तिवारी, कोषाध्यक्ष मिलन वैद्य यांच्यासह ॲड. आशिष जयस्वाल, दीपक सावंत, संजय निरुपम, मनीषा कायंदे, किरण पांडव, श्रीमती देवांग आणि अर्जुन पुरस्कारविजेते गोपाल देवांग, प्रशिक्षक गणेश पुरोहित, अरुण बुटे आदी उपस्थित होते..बॉक्सिंग ग्लोव्हज घालून भरला जोशउद्घाटनप्रसंगी गडकरी यांनी हातात बॉक्सिंगचे ग्लोव्हज घालून खेळाडूंमध्ये जोश भरला. खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या या प्रतिकात्मक कृतीने व प्रेरणादायी संदेशाने उपस्थित खेळाडू व प्रेक्षक भारावून गेले होते.