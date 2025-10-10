क्रीडा

Nanded State Table Tennis: नांदेड राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धा: पुण्याच्या पृथा वर्टीकरने महिला गटात पटकावले विजेतेपद

Pritha Vartikar: नांदेड येथे नांदेड जिल्हा टेबल टेनिस संघटना आयोजित दिया चितळे गौरव करंडक पाचव्या राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेत महिला गटात पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडू पृथा वर्टीकरने विजेतेपदाचा मान मिळविला.
Nanded State Table Tennis

Nanded State Table Tennis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: नांदेड येथे नांदेड जिल्हा टेबल टेनिस संघटना आयोजित दिया चितळे गौरव करंडक पाचव्या राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेत महिला गटात पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडू पृथा वर्टीकरने विजेतेपदाचा मान मिळविला.

Loading content, please wait...
Nanded
sports
women
Table Tennis
players

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com