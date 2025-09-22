Tennis Championship: नाशिकच्या खेळाडूंची बाजी; राज्य टेबल टेनिस स्पर्धा, चांदे, चोपडा यांना सुवर्णपदक

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेमध्ये नाशिकच्या खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. या मानाच्या स्पर्धेतील पुरुषांच्या एकेरीत व १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नाशिकच्या कुशल चोपडाने दुहेरी मुकुट पटकावला. .महिला एकेरीत टीएसटीटीएच्या अनन्या चांदे व १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटात नाशिकच्या स्वरा करमरकर हिने अजिंक्यपदावर नाव कोरले. १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटात प्रथम मानांकित स्वरा करमरकरने उपांत्य फेरीत ठाण्याच्या वैदेही ठाकरेचा अपेक्षेप्रमाणे ११-५, ११-४, ११-३ असा ३-० ने सरळ पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. अंतिम फेरीत स्वरा करमरकरने पुण्याच्या नायशा नेवासकर हिचा ६-११, ११-७, १३-११, ४-११, ११-९, १५-१३ असा ४-२ने पराभव करून अजिंक्यपद पटकावले..अनन्याचा शानदार खेळमहिला एकेरीत प्रथम मानांकित टीएसटीएच्या अनन्या चांदेने अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या लढतीत मुंबईच्या सेनहोरा डिसूझाला १२-१०, ११-५, ८-११, ५-११, ११-४, १२-१० असे ४-२ने पराभव केले. अंतिम फेरीत टीएसटीटीएच्या पहिल्या मानांकित अनन्या चांदेने नाशिकच्या सायली वाणीचा ११-२, ११-६, ८-११, १३-११, ४-११, ११-४ असा ४-२ने पराभव करीत विजेतेपद पटकावले..कुशल चोपडाचे यशपुरुष एकेरीत तेरावे मानांकन असणाऱ्या कुशल चोपडाने अंतिम फेरीत टीएसटीटीएच्या सागर कस्तुरेचा १२-१०, ८-११, १०-१२, ११-७, ११-१३, ११-५, ११-७ असा ४-३ने पराभव करीत विजयश्री प्राप्त केली..World Boxing Championships 2025: जास्मिन, मीनाक्षीचा सुवर्ण पंच; जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा, नुपूरला रौप्य अन् पूजाला ब्राँझपदक.कुशल अन् शर्वेयमध्ये रोमहर्षक लढाई१९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नाशिकच्या ११व्या मानांकित कुशल चोपडा याने बिगर मानांकित टीएसटीए मुंबईच्या शर्वेय सामंत याचा ११-५, ११-६, ९-११, ११-३, ११-७ असा ४-१ पराभव करीत अंतिम फेरीत पाऊल ठेवले. या सामन्यात कुशल आणि शर्वेय यांच्यात झालेल्या फोरहँड आणि बॅकहँड फटक्यांचा आनंद प्रेक्षकांना पाहावयास मिळाला. अंतिम फेरीत कुशल चोपडाने पुण्याच्या ईशान खांडेकरचा ६-११, ११-८, ११-८, ७-११, ११-४, ११-८ असा ४-२ने पराभव करून विजेतेपद पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.