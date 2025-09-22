क्रीडा

Tennis Championship: नाशिकच्या खेळाडूंची बाजी; राज्य टेबल टेनिस स्पर्धा, चांदे, चोपडा यांना सुवर्णपदक

Nashik Table Tennis: महाराष्ट्र राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेमध्ये नाशिकच्या खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. या मानाच्या स्पर्धेतील पुरुषांच्या एकेरीत व १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नाशिकच्या कुशल चोपडाने दुहेरी मुकुट पटकावला.
नाशिक : महाराष्ट्र राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेमध्ये नाशिकच्या खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. या मानाच्या स्पर्धेतील पुरुषांच्या एकेरीत व १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नाशिकच्या कुशल चोपडाने दुहेरी मुकुट पटकावला.

