Asian Games 2026 : नाशिकच्या सर्वेश कुशारेनं जिंकलं ऐतिहासिक पदक! भारताच्या खात्यात १५ मिनिटांच्या अंतरानं ४ मेडल्स

Nashik’s Sarvesh Kushare Asian Games 2026: हरिता भद्राच्या ( Harita Bhadra) २०० मीटर शर्यतीतील कांस्यपदकानंतर मैदानी स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी आणखी पदकं जिंकली. आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये रविवारचा दिवस भारतासाठी काही खास राहिला नाही. स्क्वॉशमध्ये दोन सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी अभय सिंग ( पुरुष एकेरी) व अनाहत सिंग ( महिला एकेरी) यांनी गमावली. त्यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. त्याचवेळी महिलांच्या लांब उडीत एन्सी सोजन एडाप्पिल्लीलाही रौप्यपदक मिळाले, तर शैली सिंग चौथ्या स्थानावर राहिली. तेजस्वीन शंकरने डेकॅथलॉन स्पर्धेत ७९३४ गुणांसह कांस्यपदक निश्चित केले. नाशिकच्या सर्वेश कुशारे ( Sarvesh Kushare) उंच उडीत रौप्यपदक जिंकले. .बॉक्सिंगमध्ये अंशुल ( ८० किलो), परवीन ( ६५ किलो) आणि नरेंदर ( ९०+ किलो) यांनी आपापल्या गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करून पदक निश्चित केले आहे. महिलांच्या लांब उडी क्रीडा प्रकारात एन्सीने ६.५३ मीटर लांब उडीसह रौप्यपदक जिंकले. शैलीला ६.४२ मीटर लांब उडीमुळे चौथ्या स्थानावर रहावे लागले. चीनच्या यिनजिइंग हुआंग ( ६.५५ मी.) व मेन्गई टॅन ( ६.४५ मी.) यांना अनुक्रमे सुवर्ण व कांस्यपदक मिळाले. .पुरुषांच्या उंच उडीत नाशिकच्या सर्वेशने ऐतिहासिक कामगिरी केली. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये २.२५ मीटर उंच उडीसह रौप्यपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला होता. भारतीय सैन्यात तो नाईब सुभेदार या पदावर कार्यरत आहे. सर्वेशचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील देवरगाव येथे एका गरीब शेतकरी कुटुंबात झाला. त्याचे वडील कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत..सुरुवातीच्या काळात सरावासाठी आवश्यक मॅट्स (Foam Mats) नसल्यामुळे, दुखापत होऊ नये म्हणून त्याच्या वडिलांनी शेतातील मक्याची कणसं, कचरा आणि कापूस एकत्र करून गादीतयार केली होती, ज्यावर सर्वेश सरावाची लाँडिंग करायचा. २०१६ मध्ये क्रीडा कोट्यातून तो भारतीय सैन्यात (१०१ फील्ड रेजिमेंट) रुजू झाला, ज्याने त्याच्या कारकिर्दीला नवी दिशा मिळाली.6?s=20.महिलांच्या ३००० मीटर स्टीपलचेस क्रीडा प्रकारात पारुल चौधरीने ९:०८.६७ सेकंदाच्या वेळेसह कांस्यपदक जिंकले. भारताची अंकिता ( ९:१९.२४) चौथ्या स्थानावर राहिली. उंच उडीत सर्वेशने २.२५ मीटर उडी मारून रौप्यपदक नावावर केले. चायनीज तैपेईचा फू चाो ह्सूयन सुवर्णपदकाचा मानकरी ठरला, तर कोरियाच्या बू सांघ्याओकने कांस्यपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.