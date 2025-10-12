क्रीडा

NCC Honors Mumbai Groundsmen : ग्राऊंड्समन हेच मुंबई क्रिकेटचे 'अनामिक नायक', NCC कडून मुंबईतील ‘ग्राऊंड्समन’चा सन्मान

National Cricket Club Honors Mumbai Groundsmen : नॅशनल क्रिकेट क्लब (NCC) ने मुंबईतील क्रिकेटच्या मैदानांना आकार देणाऱ्या ५५ ग्राऊंड्समनचा गौरव केला आहे. ग्राऊंड्समन हेच मुंबई क्रिकेटचे 'अनामिक नायक' आहेत, अशी NCC ची धारणा आहे.
National Cricket Club Honors Mumbai Groundsmen

National Cricket Club Honors Mumbai Groundsmen

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या नॅशनल क्रिकेट क्लबने मुंबईतील क्रिकेटच्या मैदानांना आकार देणाऱ्या ५५ ग्राऊंड्समनचा गौरव केला आहे. मुंबईत आयोजित विशेष सोहळ्यात हा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला आमदार मिलिंद नार्वेकर, एमसीएचे ऍपेक्स सदस्य व भारताचे माजी क्रिकेटपटू जतीन परांजपे आणि अनुभवी पिच क्यूरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Cricket
mumbai cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com