NCC Honors Mumbai Groundsmen : ग्राऊंड्समन हेच मुंबई क्रिकेटचे 'अनामिक नायक', NCC कडून मुंबईतील ‘ग्राऊंड्समन’चा सन्मान

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या नॅशनल क्रिकेट क्लबने मुंबईतील क्रिकेटच्या मैदानांना आकार देणाऱ्या ५५ ग्राऊंड्समनचा गौरव केला आहे. मुंबईत आयोजित विशेष सोहळ्यात हा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला आमदार मिलिंद नार्वेकर, एमसीएचे ऍपेक्स सदस्य व भारताचे माजी क्रिकेटपटू जतीन परांजपे आणि अनुभवी पिच क्यूरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते. .यावेळी बोलताना, एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले, "मुंबईच्या मातीतून तयार होणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसाठी उत्कृष्ट खेळपट्टी तयार करणारे हे ग्राऊंड्समन आहेत. त्यांच्या निःस्वार्थ भावनेमुळेच मुंबई क्रिकेटचा पाया अधिक मजबूत झाला आहे. त्यांचे योगदान अमुल्य आहे. MCA सदैव त्यांच्या पाठीशी आहे. तसेच ग्राऊंड्समन फक्त खेळपट्टी बनवत नाहीत, तर उद्याच्या क्रिकेटपटूंच्या स्वप्नांनाही आकार देतात", अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. .या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले, राजदीप गुप्ता यांनीह ग्राऊंड्समनच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. "मुंबई क्रिकेटची पंढरी असेल, तर ग्राउंड्समन त्याचे पुजारी आहेत. ग्राऊंड्समनसारख्या कृतज्ञता न मिळणाऱ्या कामासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणे सोपे नाही. पण त्यांच्यामुळेच खेळाडू षटकार मारू शकतात आणि बाउन्सर टाकू शकतात. प्रशिक्षक खेळाडूंचे मूलभूत कौशल्ये मजबूत करतात, तर ग्राऊंड्समन खेळाच्या मैदानाला मजबुती देतात. मुंबईच्या क्रिकेटला आकार देण्यात त्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यांचा सन्मान करणे हे आपले कर्तव्यच आहे.", असं ते म्हणाले. .या सत्कारानंतर मुंबईच्या मैदानांवर ४० वर्षांहून अधिक काळ ग्राऊंड्समन करणारे रामचंद्र शॉ यांनी आभार मानले. ''जेव्हा खेळाडू मोठी धावसंख्या करतात आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करतात, तेव्हा आम्हाला खूप अभिमान वाटतो'', असं त्यांनी सांगितलं. "माझा जन्म याच मैदानांवर झाला आणि एका अर्थाने, या मैदानांनीच, विशेषत: NCC ने मला वाढवले. आम्ही खेळपट्ट्या बनवतो, पण खरं तर, याच खेळपट्ट्या आम्हाला आणि आमच्या आयुष्याला आकार देतात," असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले.