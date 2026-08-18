NATIONAL SPORTS AWARDS 2025: यंदा 'खेलरत्न' कुणालाच नाही, १७ अर्जुन पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंमध्ये एकही क्रिकेटपटू नाही

National Sports Awards 2025 no Khel Ratna award announced: क्रीडा मंत्रालयाने मंगळवारी २०२५ च्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा केली. २०२५ मधील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या १७ खेळाडूंना अर्जुन पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे आणि यंदा कोणत्याही खेळाडूला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार देण्यात आलेला नाही. तसेच जाहीर करण्यात आलेल्या १७ अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत एकाही क्रिकेटपटूचा समावेश करण्यात आलेला नाही. नाशिकचा विदीत गुजराथी आणि नागपूरची दिव्या देशमुख, या बुद्धिबळपटूंना अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे. .माजी फुटबॉलपटू इसैह अरुमैनयागम यांना अर्जुन पुरस्कार ( जीवनगौरव) पुरस्कार जाहीर केला आहे. याशिवाय अॅथलेटिक्स प्रशिक्षक परवीर सिंग, बॉक्सिंग प्रशिक्षक छोटे लाल यादव आणि नेमबाज प्रशिक्षक नेहा नंदकुमार चव्हान यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पुण्याच्या Army Paralympic Node ला सर्वोत्तम राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कार जाहीर झाला आहे. .अर्जुन पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंची नावं - तेजस्विन शंकर, मुहम्मद अजमल व प्रियंका गोस्वामी ( ॲथलेटिक्स), त्रिशा जॉली व पुलेला गायत्री गोपीचंद ( बॅडमिंटन), नरेंद्र ( बॉक्सिंग), विदित गुजराती व दिव्या देशमुख ( बुद्धिबळ), धनुश श्रीकांत ( डिफ शूटींग), लालरेम्सियामी व राजकुमार पाल ( हॉकी), सुरजीत व पूजा ( कबड्डी), ऋद्रांश खंडेलवाल ( पॅरा शूटिंग), एकता भायन( पॅरा अॅथलेटिक्स), अरविंद सिंह ( नौकानयन), अखिल शेओरन ( नेमबाज).पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते आणि ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्वतः अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यावर्षी या पुरस्कारांसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाले होते, ज्यांचा विचार न्यायमूर्ती (निवृत्त) मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केला. या समितीत नामवंत क्रीडापटू, क्रीडा पत्रकारितेचा अनुभव असलेले व्यक्ती आणि क्रीडा प्रशासक यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.