Neeraj Chopra: डायमंड लीग अंतिम फेरीमध्ये टायमिंग अन् रनअप सर्वच चुकले; दुसऱ्या स्थानावर घसरण झाल्यानंतर नीरज चोप्राची कबुली

झुरिच : रनअप आणि टायमिंग सर्वच चुकले, अशी कबुली नीरज चोप्राने दिली. डायमंड लीग अंतिम फेरीत दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागलेल्या नीरजने आता पुढील महिन्यात टोकियोत होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत लय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. .दोन ऑलिंपिक पदके जिंकणाऱ्या नीरजला सलग तिसऱ्यांदा डायमंड लीग अंतिम फेरीत उपविजेतेपद मिळवले. भारतीय वेळेनुसार गुरुवारी रात्री झालेल्या यंदाच्या स्पर्धेत जर्मनीच्या ज्युलियन वेबरने दोन वेळा ९० मीटरच्या पार भाला फेकून पहिल्यांदाच विजेतेपद मिळवले..पहिल्या राउंडमध्ये ८४.३५ मीटर भाला फेकणारा नीरज पाचव्या फेरीपर्यंत तिसऱ्या क्रमांकावर होता. यातील तीन राउंडमध्ये त्याचा फाऊलही झाली होता. अखेरच्या राउंडमध्ये त्याने ८५.०१ मीटर भाला फेकून दुसरा क्रमांक मिळवला. या वेळी त्याने २०१२ लंडन ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेक्या त्रिनिदाद आणि टोबॅगोच्या केशॉर्न वॉलकॉट याला मागे टाकले. त्याने ८४.९५ मीटर भाला फेक केली होती..आज टायमिंग नीट झाले नाही, रन-अपदेखील ठीक नव्हता. काहीतरी हुकले, पण अजून तीन आठवडे जागतिक अजिंक्यपदासाठी आहेत आणि मी माझ्याकडून सर्वोत्तम प्रयत्न करेन,'' असे नीरजने स्पर्धेनंतर सांगितले. टोकियो ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेत्या नीरजने यंदा दोहा डायमंड लीगमध्ये प्रथमच ९० मीटर अंतर ओलांडले होते, मात्र नियमितपणे हे अंतर गाठण्यासाठी तंत्र अजून सुधारावे लागेल, असे त्याने अनेकदा सांगितले आहे..''जागतिक अजिंक्यपद जवळ आली आहे. अजून थोडा लांब भाला फेकण्याची गरज आहे. काही गोष्टी चांगल्या झाल्या, पण काही गोष्टी नीट जुळल्या नाहीत,'' असेही तो म्हणाला. ''शेवटच्या फेकीत मी ८५ मीटर अंतर गाठले, ते ठीक आहे, पण वेबरचेही अभिनंदन करायला हवे. त्याने खूप दूर फेक केली, दोनदा ९१ मीटर अंतर गाठले, हे सोपे नाही. आता आपण तीन आठवड्यांत पाहू, असे सांगून नीरज म्हणाला, मला अजून थोडं प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. या खेळात काही सांगता येत नाही, स्पर्धेच्या दिवशी कशी कामगिरी होते त्यावर सर्व काही अवलंबून असते..उजव्या मांडीच्या स्नायूच्या दुखापतीशी दीर्घकाळ झुंज देत असलेल्या नीरजने सांगितले की तो टोकियोतील स्पर्धेसाठी फिट आहे. ''मला चांगले वाटत आहे, फक्त टायमिंग नीट जुळवायला हवे.'' या विजेतेपदासह वेबरने यंदाच्या मोसमात नीरजविरुद्ध ३-१ अशी आघाडी घेतली. दोहा डायमंड लीग (मे) आणि पोलंडमधील चोर्जोव स्पर्धेत (मे) त्याने नीरजला मागे टाकले होते. पॅरिस डायमंड लीगमध्ये (जून) मात्र नीरजने विजय मिळवला आणि वेबर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला..संपूर्ण कारकिर्दीत मात्र नीरज २०१६ पासून वेबरविरुद्ध १५-५ अशा मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये नीरजकडून प्रतिमेला साजेशी कामगिरी होत नाही. त्यामुळे आता जागतिक स्पर्धेमध्ये नीरजचा कस लागणार हे निश्चित आहे. नीरज जागतिक स्पर्धेमध्ये कशी कामगिरी करताेय याकडे विशेष लक्ष असणार आहे. इतर खेळाडूंची कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे..