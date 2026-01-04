क्रीडा

Neeraj Chopra : नीरज चोप्राचे नववर्षात तंदुरुस्तीला प्राधान्य

गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यातील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी सराव करताना नीरजची पाठ दुखावली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली - भारताचा हुकमी भालाफेकपटू नीरज चोप्रा सध्या तरी पुनर्वसन प्रक्रिया राबवत आहे, त्यामुळे यंदाच्या मोसमात कधीपासून स्पर्धेत उतरायचे हे त्याने ठरवलेले नाही, अशी माहिती भारतीय ॲथलेटिक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष आदील सुमारीवाला यांनी दिली.

