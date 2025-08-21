Neeraj Chopra: ऑलिंपिक पदकविजेता नीरज चोप्राची ब्रुसेल्स स्पर्धेतून माघार, पण अंतिम फेरीत दाखवणार आपला दम

नवी दिल्ली : सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावत भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरी करणारा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा शुक्रवारी (ता. २२) बेल्जियम येथील ब्रुसेल्स येथे होत असलेल्या डायमंड लीगमधील एका लेगमध्ये (सत्र स्पर्धा) सहभागी होणार नाही; मात्र तरीही भारताच्या या पठ्ठ्याने डायमंड लीगच्या अंतिम फेरीचा पात्रता मिळवली आहे. डायमंड लीगची अंतिम फेरीत स्वित्झर्लंडमधील झुरिच येथे बुधवारी (ता. २७) व गुरुवारी (ता. २८) होणार आहे..विश्वविजेता नीरज चोप्रा याने शनिवारी (ता. १६) पार पडलेल्या डायमंड लीग पोलंडमधील स्पर्धेत सहभाग घेतला नव्हता. तसेच शुक्रवारी (ता. २२) ब्रुसेल्स येथे होत असलेल्या स्पर्धेतही त्याच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह होते; पण आता तो ब्रुसेल्स येथील स्पर्धेत खेळणार नसल्याचे समजले आहे..नीरज चोप्रा याने यंदाच्या मोसमातील डायमंड लीगमधील दोनच स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. एका स्पर्धेत विजेता अन् एका स्पर्धेत उपविजेता होण्याचा मान संपादन केला. त्याने या दोन स्पर्धांमधून १५ गुणांची कमाई केली. केशोर्न वॉलकॉट १७ गुणांसह पहिल्या स्थानावर असून, ज्युलियन वेबर १५ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. नीरज चोप्रा १५ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. ब्रुसेल्स येथे २२ ऑगस्टला डायमंड लीगमधील एक सत्राची स्पर्धा रंगणार आहे. या स्पर्धेनंतर गुणतालिकेत अव्वल सहा क्रमांकावर असलेल्या खेळाडूंना डायमंड लीग अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरता येणार आहे..भारतीय पठ्ठ्याचे प्रदर्शनभारताचा नीरज चोप्रा अखेरची स्पर्धा ५ जुलै रोजी खेळला. त्याने स्वत: ही स्पर्धा भारतामध्ये आयाोजित केली होती. या स्पर्धेमध्ये त्याने ८६.१८ मीटर भाला फेकून विजेता होण्याचा मान संपादन केला. तसेच मे महिन्यात दोहा येथे झालेल्या डायमंड लीगमध्ये त्याने ९०.२३ मीटर भाला फेकला; पण नीरजला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले..ज्युलियन वेबर याने पहिला क्रमांक पटकावला. जून महिन्यात पॅरिस येथे झालेल्या डायमंड लीगमध्ये त्याने ८८.१६ मीटर भाला फेकत पहिले स्थान पटकावले. नीरज चोप्रा डायमंड लीग अंतिम फेरीसह जागतिक स्पर्धेसाठीही सज्ज झाला आहे. जागतिक स्पर्धा टोकियो येथे १३ ते २१ सप्टेंबर यादरम्यान होणार आहे..ICC T20 Rankings: टी-२० आयसीसी क्रमवारीत भारतीयांचेच वर्चस्व; आयसीसी क्रमवारी, अभिषेक, जसप्रीत, हार्दिक पहिल्या स्थानावर .विजेत्यांवर बक्षिसांचा वर्षावडायमंड लीगमधील विविध क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांवर बक्षिसांचा वर्षाव करण्यात येणार आहे. भालाफेकीत विजयी ठरणारा खेळाडू ३० हजार अमेरिकन डॉलर्सचा मानकरी ठरणार आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या खेळाडूला १२ हजार अमेरिकन डॉलर्स देण्यात येणार आहेत. तिसऱ्या क्रमांकाच्या खेळाडूला सात हजार अमेरिकन डॉलर्स प्रदान करण्यात येतील. याशिवाय १०० मीटर शर्यत (पुरुष), १५०० मीटर शर्यत (पुरुष), ४०० मीटर हर्डल्स (पुरुष), पोल वॉल्ट (पुरुष), १०० मीटर शर्यत (महिला), १०० मीटर हर्डल्स (महिला), ३००० मीटर शर्यत (महिला), लांब उडी (महिला) या आठ क्रीडा स्पर्धांमध्ये विजयी होणाऱ्या खेळाडूंनाही आर्थिक रूपात बक्षिसे देण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.