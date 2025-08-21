क्रीडा

Neeraj Chopra: ऑलिंपिक पदकविजेता नीरज चोप्राची ब्रुसेल्स स्पर्धेतून माघार, पण अंतिम फेरीत दाखवणार आपला दम

Diamond League: भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा ब्रुसेल्समधील डायमंड लीगमध्ये सहभागी होणार नसला तरी अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. झुरिच येथे होणाऱ्या अंतिम स्पर्धेसह जागतिक स्पर्धेतही तो दमदार कामगिरीसाठी सज्ज आहे.
नवी दिल्ली : सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावत भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरी करणारा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा शुक्रवारी (ता. २२) बेल्जियम येथील ब्रुसेल्स येथे होत असलेल्या डायमंड लीगमधील एका लेगमध्ये (सत्र स्पर्धा) सहभागी होणार नाही; मात्र तरीही भारताच्या या पठ्ठ्याने डायमंड लीगच्या अंतिम फेरीचा पात्रता मिळवली आहे. डायमंड लीगची अंतिम फेरीत स्वित्झर्लंडमधील झुरिच येथे बुधवारी (ता. २७) व गुरुवारी (ता. २८) होणार आहे.

