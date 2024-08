क्रीडा

Neeraj Chopra Brand Value: नीरजने Mumbai Indians च्या कॅप्टनला मागे टाकले; पॅरिसमधील रौप्यपदकाने ब्रँड व्हॅल्यूचे दर वधारले

Neeraj Chopra Brand Value more than Hardik Pandya : भारताचा गोल्ड बॉय नीरज चोप्राने काल डायमंड लीगमध्ये ८९.४९ मीटर लांब भालाफेक जिंकून दुसरे स्थान निश्चित केले.